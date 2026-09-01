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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

بدءًا من 10 سبتمبر.. توحيد تعريفة التاكسي وإلغاء العدادات داخل مدينة قنا

بيان تعريفة التاكسي بقنا
بيان تعريفة التاكسي بقنا

أعلن اللواء دكتور مصطفى الببلاوي، محافظ قنا، توحيد تعريفة الركوب لسيارات التاكسي وإلغاء العمل بالعداد نهائيًا داخل مدينة قنا، في خطوة تهدف إلى ضبط حركة النقل الداخلي ولتحقيق الانضباط التام وضمان التزام السائقين.

وأوضح محافظ قنا، أنه تم تقسيم التعريفة إلى 4 أقسام، وهي 30 جنيهًا لمن يريد التنقل داخل غرب المدينة أو شرق المدينة فقط، و50 جنيهًا لمن يريد الانتقال من غرب المدينة إلى شرق المدينة والعكس.

وتابع الببلاوي، أن التعريفة شملت أيضًا 80 جنيهًا من غرب المدينة إلى مدينة قنا الجديدة والعكس، و60 جنيهًا لمن يريد الانتقال من شرق المدينة إلى قنا الجديدة والعكس، مشيرًا إلى أن التطبيق سيكون من يوم 10 سبتمبر الجاري.

وأشار محافظ قنا، إلى أنه تم عمل دراسة ميدانية من خلال 30 متطوعًا من جمعية الهلال الأحمر، والتي استندت إلى أسس علمية وميدانية، لضمان حيادية ونزاهة النتائج، حيث تم عمل استطلاع رأي أكثر من 1000 موطن و200 سائق تاكسي، والتي خلصت إلى المتوسطات السعرية السابقة التي توازن بين مصلحة الطرفين.

وأوضح الببلاوي، أنه تم توفير حزمة من المزايا لأصحاب سيارات التاكسي، حيث انه سيتم السماح لهم بوضع إعلانات تجارية على سياراتهم، من خلال وكالة دعاية بعد التنسيق مع الوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا، الأمر الذي سيدر عليهم عائدًا ماديًا إضافيًا يشجعهم على الالتزام التام بالتعريفة الجديدة الموحدة.

ووجه محافظ قنا، الأجهزة التنفيذية وإدارة المرور بالمحافظة بتكثيف الحملات الميدانية المفاجئة على الشوارع والميادين الرئيسية والمواقف الحيوية، لفرض الرقابة ومنع أي محاولات لاستغلال المواطنين أو فرض زيادات غير قانونية في الأجرة.

وأكد الببلاوي، أنه سيتم وضع ملصقات على سيارات التاكسي توضح التعريفة الجديدة والموحدة للرحلات الداخلية، بما يتيح للمواطنين الاطلاع عليها بسهولة، محذرًا من مخالفة هذه القرارات، لعدم تعرض المخالفين لغرامات مالية مشددة وسحب تراخيص السيارات المخالفة.

ولفت محافظ قنا، إلى تخصيص أرقام هواتف وخطوطًا ساخنة لغرفة العمليات الرئيسية لتلقي شكاوى وبلاغات المواطنين على مدار الساعة حال تعرضهم لأي تجاوزات أو محاولات لفرض أسعار مخالفة، عبر أرقام مركز الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة والتي تعمل على مدار 24 ساعة لتلقى أي شكاوى للمواطنين، على الأرقام التالية:


(0963328472 - 0963337291)، والخط الساخن 15541 أو إرسال رسالة على واتساب رقم (01283285108).

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