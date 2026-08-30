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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

افتتاح وحدة حضانات جديدة بمستشفى صدر قنا

افتتاح حضانات مستشفى الصدر بقنا
افتتاح حضانات مستشفى الصدر بقنا
يوسف رجب

افتتح اللواء دكتور مصطفى الببلاوي، محافظ قنا، وحدة الحضانات الجديدة بمستشفى الصدر بمدينة قنا، في إطار الاستراتيجية التنموية للتوسع في تقديم الخدمات الطبية المتخصصة، ودعم القطاع الصحي وتوفير أسرة الرعاية المركزة والحضانات للأطفال حديثي الولادة والمبتسرين بمختلف قطاعات المحافظة.

جاء ذلك بحضور الدكتور محمود عمر، رئيس قطاع الرعاية الأساسية بوزارة الصحة، والدكتور عصام نبيل، وكيل وزارة الصحة بقنا، والدكتورة سمر عاطف، وكيل مديرية الصحة، وعدد من القيادات الطبية بقنا.

وأوضح محافظ قنا، بأن الوحدة التخصصية الجديدة تضم 12 حضانة مجهزة بأحدث التقنيات الطبية، بالإضافة إلى 6 أجهزة تنفس صناعي "سباب"، لتقديم الرعاية الطبية الفائقة والدقيقة وحماية صحة الأطفال المبتسرين لخدمات الرعاية المركزة من أبناء المحافظة.

ووجه الببلاوي، الشكر والتقدير للأستاذ الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، لما يبذله من جهود حثيثة ودعم مستمر للقطاع الصحي والمستشفيات والوحدات الصحية بمحافظة قنا.

وأشار محافظ قنا، إلى أن المحافظة تشهد طفرة ملموسة في المنظومة الطبية والارتقاء بجودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطن القنائي.


قنا مستشفى صدر قنا حديثي الولادة مستشفى الصدر أجهزة تنفس صناعي أخبار قنا

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