محافظ قنا يشهد الاحتفال بذكرى المولد النبوي الشريف بمسجد القنائي

شهد اللواء دكتور مصطفى الببلاوي، محافظ قنا، احتفال مديرية الأوقاف بذكرى المولد النبوي الشريف لعام 1448 هـ، والذي أقيم برحاب مسجد سيدي عبدالرحيم القنائي.

وحضر الاحتفال كل من: الدكتور حازم عمر، نائب محافظ قنا، واللواء أيمن السعيد، السكرتير العام المساعد، والنائب مصطفى محمود، عضو مجلس النواب، والشيخ محمد زكي يونس، وكيل وزارة الأوقاف بقنا، والشيخ زين العابدين علي عبدالبديع، رئيس منطقة قنا الأزهرية، وعدد من وكلاء الوزارات والقيادات التنفيذية والشعبية بالمحافظة.





وقدم الحفل الشيخ عبدالله حارس، رئيس قسم الارشاد الديني، وتلاها الاستماع إلى آيات بينات من القرآن الكريم، من الشيخ أشرف محمد حفني، آيات بينات من القرآن الكريم، فيما تحدث تحدث الشيخ محمد رأفت، مدير الإدارات بمديرية الأوقاف، عن الدروس المستفادة من السيرة العطرة للنبي الكريم.



و ألقى الشيخ زين العابدين علي عبدالبديع، رئيس منطقة قنا الأزهرية، كلمة الوعظ، التي شدد فيها على ضرورة الاقتداء بالمنهج النبوي في التسامح والسلام المجتمعي، عقبها باقة من الابتهالات والتي ألقاها الشيخ علاء أحمد محمود، وسط تفاعل من الحضور.

من جانبه، قدم محافظ قنا خالص التهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسي، وجموع أبناء المحافظة وللشعب المصري العظيم بهذه المناسبة العطرة، داعياً المولى عز وجل أن يعيدها على مصرنا الغالية بالخير واليمن والبركات، ومؤكداً على ضرورة استلهام روح هذه الذكرى المباركة لتعزيز قيم الانتماء والعمل المشترك لمواصلة مسيرة البناء والتنمية الشاملة التي تشهدها الدولة.





