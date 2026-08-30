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خاص.. أول رد من وائل جمعة على مفاجأة كريم حسن شحاتة بشأن محمد معروف وعلي محمود
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

خاص.. أول رد من وائل جمعة على مفاجأة كريم حسن شحاتة بشأن محمد معروف وعلي محمود

وائل جمعة مع محمد معروف
وائل جمعة مع محمد معروف
محمود أحمد

حسم وائل جمعة مدير الكرة السابق بالنادي الأهلي الجدل المثار خلال الساعات الماضية بشأن ما تردد عن وجود حوار بينه وبين محمد معروف حكم مباراة الأهلي وزد التي جمعت الفريقين ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة الدوري الممتاز.

وكانت مواجهة الأهلي وزد قد شهدت حالة من الجدل التحكيمي بعدما أعلن نادي زد رسميًا اعتراضه على عدد من القرارات التي شهدتها المباراة التي انتهت بفوز الفريق الأحمر بهدفين دون رد مؤكدًا أن بعض القرارات أثرت من وجهة نظره على سير اللقاء ونتيجته.

وائل جمعة ينفي حديثه مع محمد معروف

وفي أول تعليق له على ما أثير بشأن المباراة نفى وائل جمعة بشكل قاطع حدوث أي حوار بينه وبين محمد معروف حول لاعب الأهلي علي محمود مؤكدًا أن الرواية المتداولة في هذا الشأن غير صحيحة.

وقال وائل جمعة في تصريحات خاصة لـ " صدي البلد " :  "هذا الكلام غير صحيح ولم يحدث أي حوار مع حكم المباراة محمد معروف بشأن اللاعب علي محمود .. ولا أعلم كيف يروج اعلامي لهذا الأمر .. ما قيل كلام خطير ويستوجب التحقيق فيه ".

ويأتي تعليق وائل جمعة ليضع حدًا للرواية التي تم تداولها خلال الساعات الماضية والتي تحدثت عن مطالبة حكم اللقاء بخروج علي محمود من الملعب بداعي عدم قدرته على حمايته من الحصول على بطاقة جديدة خلال أحداث المباراة.

كريم حسن شحاتة يكشف كواليس شكوى زد

وكان الإعلامي كريم حسن شحاتة قد كشف خلال تصريحات تليفزيونية عبر قناة الحياة عن كواليس جديدة تتعلق بالبيان الرسمي الذي أصدره نادي زد عقب مواجهة الأهلي والذي تضمن اعتراضًا على القرارات التحكيمية التي شهدتها المباراة.

وأوضح شحاتة أن لديه معلومات بشأن الأسباب التي دفعت إدارة نادي زد إلى اتخاذ موقف رسمي تجاه طاقم التحكيم مشيرًا إلى أن إحدى الحالات التي أثارت غضب مسؤولي النادي كانت متعلقة بلاعب الأهلي علي محمود.

وبحسب الرواية التي نقلها كريم حسن شحاتة فإن مسؤولي زد كانوا يرون أن علي محمود كان يستحق الحصول على البطاقة الحمراء خلال المباراة بداعي ارتكابه مخالفة اعتبرها النادي عنيفة ضد أحد لاعبيه.

وأشار شحاتة إلى أن الجهاز الطبي للنادي الأهلي كان يستعد وفقًا لما ذكره للتدخل داخل أرض الملعب من أجل الاطمئنان على لاعب زد بعد التدخل إلا أن الحكم محمد معروف لم يشهر البطاقة الصفراء الثانية في وجه علي محمود ليستكمل اللاعب المباراة بصورة طبيعية.

مفاجأة في رواية حوار الحكم مع وائل جمعة

ولم تتوقف تصريحات كريم حسن شحاتة عند الحالة التحكيمية الخاصة بعلي محمود إذ تحدث عن واقعة أخرى قال إنها كانت من بين الأسباب التي أثارت تحفظات مسؤولي زد على أداء طاقم التحكيم.

وأوضح شحاتة أن مسؤولي زد علموا بحسب المعلومات التي وصلت إليه بوجود حديث بين محمد معروف ووائل جمعة خلال المباراة يتعلق بموقف علي محمود داخل الملعب.

وأضاف أن الحكم قال وفقًا للرواية التي نقلها:  “خرجوا علي محمود عشان مش هعرف أحميه تاني ”.

وهي الرواية التي أثارت جدلًا واسعًا خاصة أنها تحمل دلالة مهمة بشأن موقف الحكم من اللاعب وتفتح باب التساؤلات حول طبيعة الحديث الذي دار خلال المباراة وما إذا كان بالفعل قد تطرق إلى إمكانية استبدال اللاعب.

إلا أن وائل جمعة نفى بشكل واضح حدوث هذا الحوار من الأساس مؤكدًا أن الحديث بينه وبين محمد معروف لم يتطرق إلى علي محمود وهو ما يجعل الروايتين في تعارض مباشر.

ماذا حدث في مباراة الأهلي وزد؟

ونجح الأهلي في حسم مواجهة زد لصالحه بهدفين دون رد ليواصل انطلاقته القوية في بطولة الدوري المصري الممتاز بعدما كان قد حقق الفوز في الجولة الأولى على الشرقية إنبي بنتيجة 3-2.

في المقابل خرج نادي زد من المباراة دون نقاط قبل أن يتخذ موقفًا رسميًا من القرارات التحكيمية التي شهدتها المواجهة.

وأصدر النادي بيانًا أعرب خلاله عن اعتراضه على عدد من الحالات التحكيمية مطالبًا بضرورة توفير أعلى درجات العدالة والحياد خلال مباريات بطولة الدوري.

وأعاد البيان فتح ملف التحكيم في المسابقة مبكرًا خصوصًا مع وجود عدد من الحالات المثيرة للجدل في الجولتين الأولى والثانية في ظل رغبة الأندية في الحصول على ضمانات واضحة بشأن دقة القرارات التحكيمية.

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