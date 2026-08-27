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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

شوبير يكشف حالة الارتياح داخل الأهلي تجاه وائل جمعة وعصام سراج

احمد شوبير
احمد شوبير
سارة عبد الله

كشف الإعلامي أحمد شوبير، عن حالة من الارتياح الشديد داخل غرفة ملابس النادي الأهلي، تجاه وائل جمعة، مدير الكرة بالفريق، والدكتور عصام سراج، المسؤول عن ملف التعاقدات.

وقال أحمد شوبير، خلال تصريحات إذاعية: «في حالة ارتياح شديدة جدًا من وائل جمعة مدير الكرة داخل غرفة ملابس النادي الأهلي، الناس حباه وشايفاه راجل جد وواضح مش بيلف ولا يدور».

وأضاف: «كمان الدكتور عصام سراج في حالة من الارتياح الكبيرة جدًا، هادي وعاقل وراسي، ومعندوش مشاكل مع حد، وبياخد اللاعب واحدة واحدة».

وتطرق شوبير للحديث عن سيد عبد الحفيظ، مؤكدًا أن خبراته الكبيرة التي اكتسبها خلال 12 عامًا قضاها في منصب مدير الكرة بالنادي الأهلي تساعده في مهمته الحالية داخل القلعة الحمراء.

وأوضح: «طبعا الكابتن سيد عبد الحفيظ 12 سنة مدير كرة يا جماعة، بالتالي بقى عنده خبرات كبيرة، جايز لسه في منصبه الحالي إذا كان مشرف على الكورة، فدي بتاخد وقت شوية، وخطوة ورا خطوة».

وتابع: «لسه بيقول بسم الله الرحمن الرحيم في مجلس الإدارة، زي ما تشوفه أول سنة اشتغل فيها كمدير كرة مش هو سيد عبد الحفيظ آخر سنة في إدارة الكرة، فده طبيعي».

واختتم شوبير تصريحاته بالتأكيد على أن قرب سيد عبد الحفيظ من اللاعبين يمثل نقطة إيجابية، قائلًا: «الميزة إنه قريب من اللاعبين ومرتاحين له».

أحمد شوبير عصام سراج وائل جمعة

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