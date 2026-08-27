بعد تجديد نجوم الأهلي.. تحرك جديد لتعديل عقد محمد الشناوي

كشف الناقد الرياضي محمود شوقي، عبر قناته على موقع «يوتيوب»، عن تحرك مرتقب من جانب إدارة النادي الأهلي لتعديل عقد محمد الشناوي، قائد الفريق الأول لكرة القدم، خلال الفترة المقبلة.

وأوضح شوقي أن إدارة الأهلي تتجه إلى فتح ملف تعديل عقد محمد الشناوي فور الانتهاء من ملفات التجديد الحالية، بهدف وضع قائد الفريق ضمن أعلى فئة مالية داخل النادي، تقديرًا لمكانته ودوره القيادي مع الفريق خلال السنوات الماضية.

وأشار إلى أن قائمة لاعبي الفئة الأولى في الأهلي تضم حاليًا عددًا من أبرز نجوم الفريق، وهم: إمام عاشور، ومروان عطية، وأكرم توفيق، وأحمد سيد زيزو، وحسين الشحات.

وأضاف أن القائمة ستشهد انضمام ثلاثة لاعبين آخرين عقب إتمام التوقيع على عقودهم الجديدة، وهم ياسر إبراهيم، ومحمد هاني، ومصطفى شوبير، وفقًا لما كشفه شوقي.

تفاصيل راتب الفئة الأولى في الأهلي

وكشف محمود شوقي أن عقد لاعبي الفئة الأولى داخل الأهلي تبلغ قيمته 25 مليون جنيه سنويًا، بالإضافة إلى 10 ملايين جنيه كحد أقصى للحوافز والمكافآت «البونص»، وفقًا للمشاركة والمردود مع الفريق.

وأوضح أن هذه القيمة لا تشمل العوائد الإعلانية المستقلة، والتي يتم التعامل معها بشكل منفصل، دون وجود إلزام على النادي بمنح اللاعب مبلغًا ثابتًا أو محددًا من عائد الإعلانات ضمن العقد.

وتأتي تحركات إدارة الأهلي في إطار سياسة النادي للحفاظ على نجوم الفريق، وتقدير اللاعبين أصحاب الأدوار الأساسية والقيادية، خاصة محمد الشناوي الذي يعد أحد أبرز عناصر الخبرة داخل صفوف الفريق وقائد القلعة الحمراء.