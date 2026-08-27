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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ الغربية يوجه بتكثيف الحملات الرقابية والاستجابة الفورية لشكاوى المواطنين والتأكد من الالتزام بالأوزان والمواصفات القانونية لرغيف الخبز

حملات رقابية بالغربية
حملات رقابية بالغربية
الغربية أحمد علي

نفذت الجهات المعنية حملة رقابية بالغربية  مكثفة على مخابز الخبز المدعم بنطاق مناطق شارع طه الحكيم، وكفر عصام، والصبان، وبوابة كليلة ببندر طنطا، للوقوف على مدى الالتزام بالاشتراطات التموينية والصحية، والتأكد من إنتاج خبز مطابق للمواصفات والأوزان القانونية المقررة.

توجيهات محافظ الغربية 

وجاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء الدكتور علاء عبد المعطي، محافظ الغربية، واستجابةً لشكاوى المواطنين.

وأسفرت الحملة في قطاع التموين ببندر طنطا عن تحرير 5 محاضر، شملت ضبط مخبزين بشارع طه الحكيم بسبب نقص وزن الخبز بمقدار 9 جرامات في أحدهما، وإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات القانونية في الآخر، إلى جانب ضبط مخبز بشارع الصبان لنقص الوزن بمقدار 13 جرامًا، ومخبز بشارع كفر عصام لإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات القانونية، فضلًا عن تحرير محضر لعدم نظافة أدوات العجين بأحد مخابز شارع طه الحكيم، فيما أسفرت أعمال المرور على مخبزين آخرين بشارع طه الحكيم وبوابة كليلة عن عدم وجود مخالفات.

حملات مرورية 

كما أسفرت أعمال التفتيش من جانب سلامة الغذاء عن تحرير 7 محاضر لنقص اشتراطات سلامة الغذاء، ليصل إجمالي المحاضر المحررة بنطاق بندر طنطا إلى 12 محضرًا، فيما أفادت مديرية التموين بالغربية بنتائج حملة أخرى بنطاق بندر المحلة الكبرى أسفرت عن تحرير 10 محاضر، تضمنت 7 مخالفات نقص أوزان، ومحضرين لإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات القانونية، ومحضرًا للتصرف في 3 شكائر دقيق مدعم، ليصل إجمالي ما تم تحريره خلال الحملات إلى 22 محضرًا.

ردع مخالفين 

وأكد محافظ الغربية استمرار الحملات الرقابية على المخابز بمختلف مراكز ومدن المحافظة، والتعامل الفوري مع شكاوى المواطنين، مع تكثيف المرور للتأكد من انتظام العمل بالمخابز، ومطابقة أرغفة الخبز للأوزان والمواصفات القانونية، وعدم التلاعب بالحصص أو الدقيق المدعم، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال أي مخالفات يتم رصدها، بما يضمن وصول الدعم إلى مستحقيه والحفاظ على حقوق المواطنين.

اخبار محافظة الغربية تحرك تنفيذي عاجل حملات مرورية تموينية غرامات مخابز

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