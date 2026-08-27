شبانة: موضوع بيزيرا خطير ومتورط فيه أشخاص من مجلس إدارة الزمالك

أكد الإعلامي محمد شبانة أن ملف اللاعب خوان بيزيرا يعد من الملفات الخطيرة داخل نادي الزمالك، مشيرًا إلى وجود أشخاص من مجلس إدارة النادي متورطين في الأمر، بحسب تصريحاته.

وقال شبانة، في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان"، الذي يذاع على قناة "CBC": "موضوع بيزيرا خطير، ومتورط فيه أشخاص من مجلس إدارة نادي الزمالك، وممدوح عباس لولا أنه بيحب النادي كان كشف عن الأسماء في تصريحاته".

وأضاف: "الفترة الجاية الزمالك هيشهد مفاجأة ضخمة في الموضوع ده، وهو في حد في الدنيا ما يعملش استئناف واحد على 19 قضية في فيفا؟".

وتابع: "القضايا والفلوس اللي اتدفعت دي فيها سمسرة من البعض في الزمالك، والموضوع كبير جدًا".

واختتم شبانة تصريحاته قائلًا: "بشكر ممدوح عباس إنه حوّل الموضوع ده للتحقيق، وممدوح عباس أعلن عن تحويله للنيابة العامة".