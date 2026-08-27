حريق على متن ناقلة نفط بعد إصابتها بمقذوف مجهول في مضيق هرمز

تصاعدت المخاوف بشأن أمن الملاحة في مضيق هرمز، أحد أهم الممرات البحرية العالمية لنقل الطاقة، عقب تعرض ناقلة نفط لمقذوف مجهول، ما أدى إلى اندلاع حريق على متنها قبل أن تتمكن فرق الاستجابة من إخماده، وفقًا لما أعلنته هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية «UKMTO».

وأكدت تقارير إعلامية استنادًا إلى الهيئة أن الواقعة وقعت في منطقة المضيق، دون أن تتضح حتى الآن طبيعة المقذوف أو الجهة المسؤولة عن إطلاقه.

وتأتي الحادثة في وقت تشهد فيه مياه الخليج ومضيق هرمز حالة من التوتر الأمني المتزايد، مع تسجيل سلسلة من الوقائع التي استهدفت سفنًا تجارية خلال الأشهر الماضية.

وكانت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية قد وثقت في حوادث سابقة تعرض سفن ومناقلات لهجمات أو إصابات بمقذوفات مجهولة في محيط المضيق والمياه القريبة من سلطنة عُمان، بعضها أدى إلى اندلاع حرائق أو إلحاق أضرار بالسفن، بينما نجا أفراد الطواقم في عدد من تلك الوقائع.

ويكتسب الحادث أهمية خاصة نظرًا للموقع الاستراتيجي لمضيق هرمز، الذي يمثل أحد أبرز شرايين تجارة النفط والغاز عالميًا، ما يجعل أي تهديد لحركة السفن عبره مصدر قلق لأسواق الطاقة وشركات الشحن والتأمين البحري.

وقد دفعت الحوادث المتكررة خلال الفترة الأخيرة بعض السفن إلى اتخاذ مسارات أكثر حذرًا، وسط تحذيرات ملاحية متواصلة بضرورة توخي الحيطة أثناء العبور.

ولم تحدد الهيئة البريطانية حتى الآن الجهة التي تقف وراء استهداف الناقلة، كما لا تتوافر معلومات مؤكدة بشأن حجم الأضرار المادية أو وقوع إصابات بشرية جراء الحادث.

ويظل تحديد مصدر المقذوف وطبيعة الهجوم رهنًا بنتائج التحقيقات الجارية، في وقت تواصل فيه الجهات البحرية الدولية مراقبة حركة الملاحة في المنطقة عن كثب.

وتعيد الواقعة التأكيد على هشاشة الوضع الأمني في مضيق هرمز، واحتمالات انعكاس أي تصعيد جديد على حركة التجارة الدولية وأسواق الطاقة، خصوصًا إذا تكررت الهجمات أو اتسع نطاقها ليشمل عددًا أكبر من السفن التجارية.