قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
شبانة: موضوع بيزيرا خطير ومتورط فيه أشخاص من مجلس إدارة الزمالك
محللة سياسية: إسرائيل استخدمت الحرب مع إيران للتشتيت عن ما يحدث في غزة والضفة
توجيهات رئاسية شاملة تؤكد انحياز الدولة الكامل للمواطن المصري
بي واي دي تشعل المنافسة.. سيدان كهربائية فاخرة تقطع 1008 كم في الشحنة الواحدة
مفاجأة في أسعار الدواجن والبانيه اليوم الخميس.. كم يصل سعر الكيلو؟
14 ألف جنيه ضاعوا في دقائق.. حيلة شيطانية تورط مندوب ديليفري في واقعة نصب بالمنيل
مشهد مهيب.. صاعقة رعدية تضرب برج الساعة في مكة المكرمة وسط أجواء ماطرة
حريق على متن ناقلة نفط بعد إصابتها بمقذوف مجهول في مضيق هرمز
فيديوهات بملابس خادشة.. تفاصيل حبس صانعة محتوى في الدقهلية
«الأرصاد» تعلن خريطة الطقس: انخفاض درجات الحرارة بدءا من الجمعة ورذاذ خفيف بالقاهرة
بلومبرج: الولايات المتحدة أحرزت بعض التقدم في إزالة الألغام من المياه الدولية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

حريق على متن ناقلة نفط بعد إصابتها بمقذوف مجهول في مضيق هرمز

حريق على متن ناقلة نفط
حريق على متن ناقلة نفط
القسم الخارجي

تصاعدت المخاوف بشأن أمن الملاحة في مضيق هرمز، أحد أهم الممرات البحرية العالمية لنقل الطاقة، عقب تعرض ناقلة نفط لمقذوف مجهول، ما أدى إلى اندلاع حريق على متنها قبل أن تتمكن فرق الاستجابة من إخماده، وفقًا لما أعلنته هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية «UKMTO».

 وأكدت تقارير إعلامية استنادًا إلى الهيئة أن الواقعة وقعت في منطقة المضيق، دون أن تتضح حتى الآن طبيعة المقذوف أو الجهة المسؤولة عن إطلاقه.

وتأتي الحادثة في وقت تشهد فيه مياه الخليج ومضيق هرمز حالة من التوتر الأمني المتزايد، مع تسجيل سلسلة من الوقائع التي استهدفت سفنًا تجارية خلال الأشهر الماضية.

 وكانت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية قد وثقت في حوادث سابقة تعرض سفن ومناقلات لهجمات أو إصابات بمقذوفات مجهولة في محيط المضيق والمياه القريبة من سلطنة عُمان، بعضها أدى إلى اندلاع حرائق أو إلحاق أضرار بالسفن، بينما نجا أفراد الطواقم في عدد من تلك الوقائع.

ويكتسب الحادث أهمية خاصة نظرًا للموقع الاستراتيجي لمضيق هرمز، الذي يمثل أحد أبرز شرايين تجارة النفط والغاز عالميًا، ما يجعل أي تهديد لحركة السفن عبره مصدر قلق لأسواق الطاقة وشركات الشحن والتأمين البحري.

وقد دفعت الحوادث المتكررة خلال الفترة الأخيرة بعض السفن إلى اتخاذ مسارات أكثر حذرًا، وسط تحذيرات ملاحية متواصلة بضرورة توخي الحيطة أثناء العبور.

ولم تحدد الهيئة البريطانية حتى الآن الجهة التي تقف وراء استهداف الناقلة، كما لا تتوافر معلومات مؤكدة بشأن حجم الأضرار المادية أو وقوع إصابات بشرية جراء الحادث.

ويظل تحديد مصدر المقذوف وطبيعة الهجوم رهنًا بنتائج التحقيقات الجارية، في وقت تواصل فيه الجهات البحرية الدولية مراقبة حركة الملاحة في المنطقة عن كثب.

وتعيد الواقعة التأكيد على هشاشة الوضع الأمني في مضيق هرمز، واحتمالات انعكاس أي تصعيد جديد على حركة التجارة الدولية وأسواق الطاقة، خصوصًا إذا تكررت الهجمات أو اتسع نطاقها ليشمل عددًا أكبر من السفن التجارية.

حريق ناقلة نفط بترول ايران هرمز

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رئيس مجلس الوزراء

الحكومة توافق على 12 قرارا جديدا اليوم.. إليك التفاصيل

إمام عاشور

أول هدايا تجديد عقد إمام عاشور مع الأهلي بـ 15 مليون جنيه | خاص

تنسيق الجامعات 2026

التعليم العالي تعلن نتائج مرحلة تقليل الاغتراب لطلاب المرحلتين الأولى والثانية.. عبر هذا الرابط

السالمونيلا

بعد انتشارها بأوروبا.. هل وصل خطر السالمونيلا إلى البيض المصري؟

إمام عاشور

كواليس الحسم في الساعات الأخيرة .. لماذا تمسك الأهلي بإمام عاشور حتى 2030؟

فاتورة الكهرباء

بعد التوجيهات الرئاسية.. تسهيلات في سداد فواتير الكهرباء

البنك المركزي

تعليمات جديدة من البنك المركزي لتأمين حسابات العملاء.. تفاصيل

تنسيق الجامعات 2026

متاحة الآن.. رابط الاطلاع على نتيجة تقليل الاغتراب لطلاب المرحلتين الأولى والثانية من التنسيق

ترشيحاتنا

ولد النبي في عام الفيل

هل ولد النبي محمد في عام الفيل؟.. أسرار لا يعرفها الكثيرون

دار الإفتاء

فتاوى تشغل الأذهان| حكم من صلى دون وضوء ناسيا.. ما حكم إخفاء عيوب السيارة عند البيع؟.. وهل يجب الوضوء لقراءة القرآن من الموبايل أو التلفزيون؟

دار الإفتاء

ما حكم تصوير الحوادث قبل إسعاف المصابين؟.. أمين الإفتاء يوضح

بالصور

بي واي دي تشعل المنافسة.. سيدان كهربائية فاخرة تقطع 1008 كم في الشحنة الواحدة

بي واي دي
بي واي دي
بي واي دي

شوربة الكوارع تحميك من أمراض خطيرة.. تعرف عليها

شوربة الكوارع تحميك من أمراض خطيرة
شوربة الكوارع تحميك من أمراض خطيرة
شوربة الكوارع تحميك من أمراض خطيرة

بالأسود القصير.. ميرنا جميل تخطف الأنظار بإطلالة ملفتة

ميرنا جميل تخطف الانظار بإطلالة ملفتة
ميرنا جميل تخطف الانظار بإطلالة ملفتة
ميرنا جميل تخطف الانظار بإطلالة ملفتة

إم جي 07 الجديدة تدخل المنافسة في الصين بمدى يصل إلى 845 كيلومتر

MG 07
MG 07
MG 07

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: سياسات الاحتلال تجاه سوريا ولبنان!

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: فلسفة النصر ومفهوم القيادة النبوية في المعارك

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك أبوفيس الثاني

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: دليل السعادة

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: التقييم المدرسي وعقدة الصفوف الأولى

المزيد