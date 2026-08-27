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قرار قضائي يحدد موعد محاكمة العقل المدبر لهجمات 11 سبتمبر و3 متهمين آخرين
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

قرار قضائي يحدد موعد محاكمة العقل المدبر لهجمات 11 سبتمبر و3 متهمين آخرين

محكمة أمريكية
محكمة أمريكية
القسم الخارجي

أصدر قاضٍ عسكري أمريكي قرارًا بتحديد موعد محاكمة خالد شيخ محمد، الذي تصفه السلطات الأمريكية بأنه العقل المدبر المزعوم لهجمات 11 سبتمبر 2001، إلى جانب ثلاثة متهمين آخرين، في قضية ظلت معلقة لأكثر من عقدين داخل معتقل جوانتانامو في كوبا. وحدد القاضي المقدم مايكل شراما الخامس من يونيو عام 2028 موعدًا لبدء المحاكمة، رافضًا طلب الادعاء عقدها في يناير 2027، بسبب الحاجة إلى حسم عدد من المسائل والإجراءات القانونية التمهيدية قبل بدء نظر القضية.

ويواجه خالد شيخ محمد وثلاثة متهمين آخرين، هم وليد بن عطاش، ومصطفى الهوساوي، وعمار البلوشي، اتهامات تتعلق بالتخطيط والمشاركة في هجمات 11 سبتمبر التي أسفرت عن مقتل نحو ثلاثة آلاف شخص في الولايات المتحدة. ويحتجز المتهمون في غوانتانامو منذ عام 2003، فيما شهدت القضية سلسلة طويلة من التأجيلات والخلافات القانونية، ما جعلها واحدة من أطول القضايا القضائية المرتبطة بهجمات سبتمبر استمرارًا دون محاكمة نهائية.

وتتركز إحدى أبرز العقبات القانونية في القضية حول الأدلة والاعترافات التي حصلت عليها السلطات الأمريكية خلال فترات احتجاز سابقة، وسط نزاع بشأن مدى إمكانية قبولها أمام المحكمة، فضلًا عن ملفات أخرى تتعلق بالإجراءات القانونية والأدلة السرية. 

وأسهمت هذه المسائل في إبطاء سير المحاكمة على مدار سنوات طويلة.

ويأتي تحديد موعد جديد للمحاكمة قبل أسابيع من الذكرى الخامسة والعشرين لهجمات 11 سبتمبر، التي غيرت مسار السياسة والأمن العالميين وأطلقت حربًا أمريكية واسعة ضد تنظيم القاعدة. 

ويعيد القرار القضية إلى الواجهة، خصوصًا بالنسبة إلى عائلات الضحايا التي طالبت منذ سنوات بتحقيق العدالة وإنهاء المسار القضائي الممتد. ومع ذلك، فإن تحديد موعد المحاكمة لا يعني بالضرورة ضمان انعقادها في الموعد المحدد، إذ لا تزال هناك مسائل قانونية تمهيدية يمكن أن تؤثر في الجدول الزمني للقضية.

السلطات الأمريكية واشنطن امريكا وزاره العدل الأمريكية نيويورك

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