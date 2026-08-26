ماليزيا: اقتحام مركز «قلنديا» يهدد فرص التعليم والتدريب للشباب الفلسطينيين

أدانت ماليزيا بشدة، اليوم الأربعاء، اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي مركز "قلنديا" للتدريب المهني التابع لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) في القدس الشرقية المحتلة أمس، واصفةً ذلك بأنه محاولة لحرمان الشباب الفلسطيني من الحصول على التعليم والتدريب.

وقالت وزارة الخارجية الماليزية - في بيان أوردته وكالة أنباء (برناما) الماليزية - إن مركز قلنديا للتدريب الذي يقع في كفر عقب بالقدس الشرقية المحتلة لعب دورًا محوريًا في توفير التدريب المهني لمئات الشباب الفلسطينيين منذ عام 1952.

وأضافت الوزارة أن "هذا الاقتحام يُظهر بوضوح دافع النظام الصهيوني لحرمان الشباب الفلسطيني من الحصول على التعليم والتدريب، في انتهاك لحقوقهم الإنسانية"، مشيرةً إلى أن مباني الأمم المتحدة تتمتع بالحصانة ويجب احترام امتيازاتها وحصاناتها.

وأكدت الخارجية الماليزية أن كوالالمبور كررت دعوتها للمجتمع الدولي، لا سيما مجلس الأمن الدولي، لاتخاذ إجراءات ملموسة لدعم القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وقرارات محكمة العدل الدولية.

يذكر أن مركز قلنديا للتدريب يقدم فرصًا للتدريب التقني والمهني للشباب الفلسطينيين اللاجئين من الضفة الغربية، حيث يتم تدريب حوالي 340 شابًا هناك كل عام.