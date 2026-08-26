يكلف 478 ألف دولار في السنة.. أمريكا تعتمد أول علاج لسرطان البنكرياس المتقدم

وافقت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA)، اليوم الأربعاء، على أول دواء من نوعه لعلاج سرطان البنكرياس المتقدم، مُدشّنةً بذلك عهداً جديداً في علاج هذا المرض الذي يُعتبر من أكثر الأمراض الميؤوس منها في الطب.

ولا يُعدّ دواء "داراكسونراسيب" الذي حصل على الموافقة اليوم علاجاً شافياً، لكنه أول دواء يُطيل بشكل ملحوظ فترة بقاء مرضى سرطان البنكرياس، ويؤخذ الدواء في صورة حبيتين يوميًا، بحسب ما أوردته صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية.

وتُصنِّع الدواء شركة ريفولوشن ميديسينز، وسيُباع تحت الاسم التجاري “راسونك”، وقد تمت الموافقة عليه للمرضى المصابين بسرطان البنكرياس النقيلي الذين سبق لهم الخضوع للعلاج الكيميائي.

وفي تجربة سريرية رئيسية، ظل المشاركون الذين تلقوا "داراكسونراسيب" على قيد الحياة لمدة تزيد عن 13 شهراً في المتوسط، مقارنةً بأقل من سبعة أشهر لمن تلقوا العلاج الكيميائي. كما بقي بعض المرضى الذين تلقوا الدواء من خلال التجارب السريرية على قيد الحياة لسنوات.

وأعلنت شركة ريفولوشن ميديسينز أن سعر الدواء سيبلغ 39,800 دولار شهريًا، أو حوالي 478,000 دولار عند تناوله لمدة عام كامل.

ويتسبب سرطان البنكرياس في وفاة أكثر من 50 ألف شخص في الولايات المتحدة سنويًا. ولا يعيش سوى 3% من المرضى الذين انتشر سرطان البنكرياس لديهم إلى أجزاء بعيدة من الجسم لمدة خمس سنوات بعد التشخيص. أما خيارات العلاج القليلة المتاحة، والتي عادةً ما تكون علاجًا كيميائيًا شاقًا، فتسهم في إطالة فترة البقاء بشكل طفيف.