الدفاع الروسية: استهداف سفينة شحن وخزانات وقود للقوات الأوكرانية في ميناء إزمايل

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم /الأربعاء/، أن القوات الروسية استهدفت سفينة شحن وخزانات وقود مخصصة للقوات المسلحة الأوكرانية في ميناء إزمايل بمقاطعة أوديسا.

وأفادت الوزارة - في بيان أوردته وكالة أنباء «سبوتنيك» الروسية - بأن طائرات مسيرة هجومية استهدفت سفينة شحن تحمل شحنات عسكرية إلى أوكرانيا، إلى جانب 3 خزانات وقود مخصصة لتزويد القوات المسلحة الأوكرانية، في ميناء إزمايل بمقاطعة أوديسا.

وأضاف البيان أنه تم أيضًا استهداف منشآت للبنية التحتية للميناء تستخدم في تفريغ الشحنات العسكرية.

وفي وقت سابق اليوم، أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن القوات التابعة لها سيطرت على بلدتي بيساريفكا في مقاطعة سومي، ونيجينكا في مقاطعة زابوروجيه، عقب عمليات قتالية مكثفة، مشيرة إلى تحقيق تقدم على مختلف جبهات القتال في منطقة العملية العسكرية الخاصة، وفقًا لما أوردته «سبوتنيك».