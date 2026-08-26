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الأهلي حسمها سريعًا.. شوبير يكشف مفاجأة الساعات الأخيرة في تجديد عقد إمام عاشور
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

الأهلي حسمها سريعًا.. شوبير يكشف مفاجأة الساعات الأخيرة في تجديد عقد إمام عاشور

امام عاشور
امام عاشور
محمد بدران   -  
باسنتي ناجي

كشف الإعلامي أحمد شوبير، عبر إذاعة «أون سبورت»، كواليس تجديد إمام عاشور، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عقده مع القلعة الحمراء حتى عام 2030.

امام عاشور 

وقال شوبير ، إن مسؤولي الأهلي تواصلوا مع إمام عاشور، أمس، وطالبوه بحسم موقفه النهائي، سواء بالموافقة على تعديل عقده وتجديده حتى 2030، أو الاستمرار بعقده الحالي الذي يتبقى فيه عامان.

وأوضح أن الاتفاق كان على عقد جلسة مساء أمس، وهو ما حدث بالفعل، حيث اجتمع مسؤولو الأهلي، بقيادة الدكتور عصام سراج، مع إمام عاشور، بحضور والده ووكيله محمد كفتة.

وأضاف شوبير، أن إدارة الأهلي وضعت عرضًا يتضمن حصول إمام عاشور على 25 مليون جنيه سنويًا، إلى جانب 10 ملايين جنيه مكافآت مرتبطة بالبطولات، بالإضافة إلى العائد الخاص بالإعلانات.

وأشار إلى أن المفاوضات شهدت نقاشًا حول بعض التفاصيل، قبل أن يحسم إمام عاشور موقفه بالموافقة على العرض، ليقوم عصام سراج بتقديم العقود، ويتم توقيعها رسميًا.

وأكد شوبير ، أن النادي الأهلي أعلن التجديد عقب توقيع العقود، لتنتهي بذلك حالة الجدل التي أثيرت خلال الفترة الماضية حول مستقبل إمام عاشور مع الفريق.

وعن موعد عودة اللاعب للمشاركة في المباريات، أوضح شوبير أن هذه هي النقطة الوحيدة المتبقية، خاصة أن إمام عاشور يرغب بشدة في العودة للمشاركة، لكن الجهاز الفني يفضل الانتظار حتى الاطمئنان بشكل كامل على جاهزيته البدنية.

واختتم شوبير، تصريحاته بالتأكيد على أن إمام عاشور يخوض حاليًا برنامجًا تدريبيًا، ويؤدي تدريباته بصورة طبيعية، تمهيدًا للعودة إلى المباريات، بعدما تم حسم ملف تجديد عقده مع الأهلي حتى عام 2030.

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