مخدرات بـ100 مليون جنيه.. مصرع 5 عناصر إجرامية فى مواجهة الشرطة

واصلت أجهزة وزارة الداخلية الضربات الإستباقية للبؤر الإجرامية جالبى ومتجرى المواد المخدرة والأسلحة النارية غير المرخصة .

أكدت معلومات وتحريات قطاعى (الأمن العام - مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة) بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية قيام بؤر إجرامية بنطاق عدد من المحافظات تضم (عناصر جنائية شديدة الخطورة) بجلب كميات كبيرة من المواد المخدرة والأسلحة النارية غير المرخصة تمهيداً للإتجار بها.





عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهم بمشاركة قطاع الأمن المركزى ، وقد أسفر التعامل عن مصرع (5 عناصر جنائية شديدة الخطورة سبق إتهامهم والحكم عليهم بالسجن فى جنايات " إتجار بالمخدرات – سلاح بدون ترخيص– حريق عمدى – خطف – هتك عرض ") بنطاق محافظتى "الشرقية – بنى سويف"، وضبط باقى عناصر تلك البؤر وضبط بحوزتهم (قرابة 800 كيلو جرام من المواد المخدرة المتنوعة – 95 قطعة سلاح نارى متنوعة) .. هذا وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بحوالى (100) مليون جنيه.





تم إتخاذ الإجراءات القانونية.













