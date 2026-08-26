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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

ضبط 4 أطنان سلع غير صالحة ومجهولة المصدر و1346 عبوة مخالفة بالغربية

حملات رقابية بالغربية
حملات رقابية بالغربية
الغربية أحمد علي

أكد اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ الغربية، استمرار تكثيف الحملات الرقابية على الأسواق والمحال التجارية والمنشآت الغذائية والمخابز بمختلف مراكز ومدن المحافظة، مشددًا على التعامل بكل حسم مع أي مخالفات تمس صحة وسلامة المواطنين، وضبط السلع منتهية الصلاحية أو مجهولة المصدر واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

توجيهات محافظ الغربية 

جاء ذلك بمتابعة وإشراف المهندس ناصر العفيفي، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالغربية،  حيث واصلت الأجهزة الرقابية بمديرية التموين حملاتها المكثفة، وأسفرت عن ضبط 4 أطنان و170 كجم من السلع منتهية الصلاحية ومجهولة المصدر، إلى جانب ضبط 1346 عبوة من المنتجات المختلفة دون بيانات أو فواتير تدل على مصدرها، وبعضها مشتبه في عدم صلاحيته للاستهلاك الآدمي، فضلًا عن تحرير 17 محضرًا متنوعًا بالمخالفات التي تم رصدها.

تحرك تنفيذي عاجل 

وشملت الحملات نطاق بندر طنطا ومركز المحلة الكبرى وزفتى والسنطة، حيث تم ضبط 923 عبوة مواد غذائية منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، و160 علبة سجائر صينية مستوردة ومهربة، إلى جانب ضبط 2 طن أعلاف حيوانية و1 طن مستخلص بذرة قطن مجهولي المصدر، و230 عبوة شاي دون فواتير أو بيانات مصدر. كما تم ضبط 120 كجم لانشون مجهول المصدر ومشتبه في صلاحيته، و150 لتر زيت صويا دون بيانات إنتاج أو صلاحية، و600 كجم زبيب دون تاريخ إنتاج، و300 كجم قشطة دون بيانات توضح تاريخ الإنتاج أو الانتهاء أو مصدر السلعة، فضلًا عن ضبط 1116 قرص بخور طارد للناموس ومحظور تداوله، لخطورتها على صحة المواطنين، مع رصد مخالفات بعدد من المخابز والمنشآت التجارية.

ردع مخالفين 

وشدد محافظ الغربية على أن الحملات الرقابية مستمرة بصورة يومية لضبط الأسواق ومنع تداول أي سلع غير صالحة أو مجهولة المصدر، مؤكدًا أن المحافظة تضع صحة المواطن وسلامته في مقدمة أولوياتها، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال جميع الوقائع المضبوطة وتحرير محاضر الجنح والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، بما يضمن إحكام الرقابة على الأسواق وحماية المستهلك.

اخبار محافظة الغربية تحرك تنفيذي حملات مرورية تموينية ردع مخالفين

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