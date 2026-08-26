تراجع جديد للدولار واليورو والريال السعودي.. تعرف على أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم

شهدت أسعار عدد من العملات الأجنبية والعربية تراجعًا خلال تعاملات اليوم الأربعاء 26 أغسطس 2026، وفقًا لآخر تحديث معلن من البنك الأهلي المصري، مع استمرار الدولار قرب مستوى 50 جنيهًا، بينما سجل اليورو والريال السعودي انخفاضًا طفيفًا في أسعار البيع والشراء.

ويأتي ذلك وسط متابعة مستمرة لتحركات أسعار العملات داخل البنوك، خاصة الدولار الأمريكي واليورو والريال السعودي، باعتبارها من أكثر العملات بحثًا ومتابعة في السوق المصرفية المصرية.

وإليكم أسعار العملات وفقًا لآخر تحديث في البنك الأهلي المصري:

سعر الدولار اليوم

سجل سعر الدولار الأمريكي في البنك الأهلي المصري نحو 50.20 جنيه للشراء، مقابل 50.30 جنيه للبيع.

سعر اليورو اليوم

سجل اليورو نحو 58.5382 جنيه للشراء، مقابل 58.7353 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني اليوم

بلغ سعر الجنيه الإسترليني نحو 68.4025 جنيه للشراء، مقابل 68.6645 جنيه للبيع.

سعر الدولار الكندي اليوم

سجل الدولار الكندي نحو 36.2037 جنيه للشراء، مقابل 36.365 جنيه للبيع.

سعر الفرنك السويسري اليوم

بلغ سعر الفرنك السويسري نحو 62.4533 جنيه للشراء، مقابل 62.7965 جنيه للبيع.

سعر الين الياباني اليوم

سجل سعر 100 ين ياباني نحو 31.5208 جنيه للشراء، مقابل 31.6571 جنيه للبيع.

سعر الدولار الأسترالي اليوم

بلغ سعر الدولار الأسترالي نحو 35.9432 جنيه للشراء، مقابل 36.1456 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي اليوم

سجل الدينار الكويتي نحو 158.911 جنيه للشراء، مقابل 163.95 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم

سجل الريال السعودي نحو 13.3369 جنيه للشراء، مقابل 13.3973 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي اليوم

بلغ سعر الدرهم الإماراتي نحو 13.6543 جنيه للشراء، مقابل 13.696 جنيه للبيع.

سعر الدينار البحريني اليوم

سجل الدينار البحريني نحو 131 جنيه للشراء، مقابل 131.42 جنيه للبيع.

سعر الريال العماني اليوم

بلغ سعر الريال العماني نحو 128.438 جنيه للشراء، مقابل 130.66 جنيه للبيع.

سعر الريال القطري اليوم

سجل الريال القطري نحو 12.7411 جنيه للشراء، مقابل 13.7997 جنيه للبيع.

سعر الدينار الأردني اليوم

بلغ سعر الدينار الأردني نحو 69.9895 جنيه للشراء، مقابل 71.0452 جنيه للبيع.

سعر اليوان الصيني اليوم

سجل اليوان الصيني نحو 7.4686 جنيه للشراء، مقابل 7.4845 جنيه للبيع.

ويواصل المتعاملون في السوق المصرفية متابعة حركة العملات خلال تعاملات اليوم الأربعاء، وسط ترقب لأي تحركات جديدة في أسعار الصرف بالبنوك.