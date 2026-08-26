مطران الكنيسة اللاتينية يستقبل المطران هيكتور لوبيز ألفارادو لبحث التعاون الرعوي

استقبل سيادة المطران كلاوديو لوراتي، مطران الكنيسة اللاتينية بمصر، سيادة المطران هيكتور لوبيز ألفارادو، الأسقف المساعد لإيبارشية غوادالاخارا بالمكسيك، ورئيس اللجنة الأسقفية لرعوية الاتصالات، التابعة لمجلس أساقفة المكسيك، وذلك بمقر المطرانية، بمصر الجديدة.

حضر اللقاء المونسينيور أنطوان توفيق، نائب مطران الكنيسة اللاتينية بمصر، والأب إدجار، من إيبارشية غوادالاخارا المكسيكية، والأب ماريو، المسؤول عن الجماعة اللاتينية بمدينة الغردقة.

تناول اللقاء سبل تعزيز التعاون، والتواصل بين الكنيستين بمصر، والمكسيك، وتبادل الخبرات في مختلف المجالات الرعوية، بما يساهم في تطوير العمل، والخدمة الكنسية، والاستفادة من التجارب المشتركة.