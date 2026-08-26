طلاب الحاسبات والذكاء الاصطناعي بجامعة بنها يحققون انجاز جديد في البطولة المصرية للبرمجة

أعلن الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها ، حصول طلاب كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي على الميدالية البرونزية والمركز التاسع في نهائيات البطولة المصرية للبرمجة لطلاب الجامعات ECPC Finals، والتي أُقيمت بمقر الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري بالإسكندرية بمشاركة ما يقرب من 3000 فريق يمثلون 134 كلية ومعهدًا على مستوى الجمهورية.

والتى جاءت بحضور كل من المهندس رأفت هندي، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والمهندس أيمن عطية، محافظ الإسكندرية، والدكتور يسري الجمل، وزير التربية والتعليم الأسبق.



ووجه " الجيزاوي " التهنئة لطلاب الفريق الفائز ، مشيرا إلي أن هذا الإنجاز يعكس المستوى المتميز لطلاب الجامعة في مجالات الابتكار ، مؤكدا أن الجامعة تولي اهتماما كبيرا بدعم الطلاب أصحاب الأفكار والمشروعات الابتكارية، وربط العملية التعليمية باحتياجات الصناعة وسوق العمل.

من جانبه قال الدكتور كرم عبد الغني عميد كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي ، أن الفريق الفائز من طلاب الفرقة الرابعة، وهم جون ناجح ، محمد وحيد، عمر فرحان ، لافتا إلي تأهل 7 فرق من كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي إلى النهائيات ، مما يعكس تميز وإصرار وشغف طلاب الكلية بالتعلم والمنافسة، ويؤكد قدرتهم على الوصول إلى منصات التتويج في واحدة من أهم وأكبر مسابقات البرمجة التنافسية في مصر والمنطقة.