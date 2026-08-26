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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

تحرش بها في الميكروباص.. عقوبات الأعمال المنافية للآداب بالمواصلات وفقا للقانون

عقوبات التحرش في المواصلات
عقوبات التحرش في المواصلات
محمد الشعراوي

كشفت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعي تضمن تضرر إحدى الفتيات من أحد الأشخاص لقيامه بالتحرش بها حال إستقلالها سيارة "ميكروباص" بالقاهرة.

وبالفحص تبين أنه بتاريخ 22/ الجارى تبلغ لقسم شرطة المرج من (طالبة – مقيمة بدائرة القسم) بتضررها من أحد الأشخاص لقيامه بالتحرش بها حال إستقلالهما سيارة "ميكروباص" بأحد الشوارع بدائرة القسم وهروبه عقب إستغاثتها بالركاب.

وأمكن تحديد وضبط مرتكب الواقعة (عامل بشركة - مقيم بدائرة القسم) ، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وفراره من محل الواقعة خشية تعدى الأهالى عليه .

عقوبة التحرش الجنسي في القانون 

ووفقا للتعديلات الجديدة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز أربع سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائة ألـف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير فـي مكـان عـام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية، أو آية وسيلة تقنية أخرى.

عقوبة التحرش فى مكان العمل أو المواصلات

وطبقا لتعديلات قانون العقوبات تكون عقوبة التحرش الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثمائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ إذا ارتكبت الجريمة في مكان العمل أو في إحدى وسائل النقل العام أو الخاص أو من شخصين فأكثر أو إذا كان الجـاني يحمل سلاحا أو إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه.

وطبقا لتعديلات قانون العقوبات إذا توافر ظرفان أو أكثر من الظروف المشددة الواردة بالفقرة السابقة يكون الحد الأدنى لعقوبة الحبس أربع سنوات.

وطبقا لتعديلات قانون العقوبات في حالة العود؛ تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حديهما الأدنى والأقصى.

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