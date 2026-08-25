برلماني: توجيهات الرئيس السيسي تؤكد أن دعم التعليم في مقدمة أولوياته

أكد النائب سمير الخولي، أمين سر لجنة الصحة بمجلس النواب، أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن التعليم والمصروفات الدراسية ومعارض المستلزمات المدرسية تعكس اهتمام الدولة بوضع ملف التعليم في مقدمة أولوياتها، مع الحرص على تخفيف الأعباء عن كاهل أولياء الأمور.

وقال الخولي إن توجيهات الرئيس تأتي في توقيت مهم مع الاستعداد لبدء العام الدراسي الجديد، مشيرًا إلى أن ضبط المصروفات التعليمية وتوفير المستلزمات المدرسية بأسعار مناسبة يمثلان جزءًا أساسيًا من منظومة حماية الأسرة المصرية، خاصة في ظل ارتفاع احتياجات الأسر مع بداية كل عام دراسي.

وأضاف أمين سر لجنة الصحة بمجلس النواب أن معارض المدارس والمستلزمات التعليمية تمثل خطوة إيجابية لتوفير احتياجات الطلاب بأسعار مخفضة، مؤكدًا ضرورة التوسع فيها لتشمل مختلف المحافظات والمراكز والقرى، حتى تصل خدماتها إلى أكبر عدد ممكن من المواطنين.

وأشار الخولي إلى أن بناء الإنسان المصري يأتي في صدارة توجهات الدولة المصرية، وأن تطوير التعليم لا يرتبط فقط بالمناهج والمنشآت، وإنما يمتد إلى توفير بيئة تعليمية مناسبة تضمن للطالب الحصول على احتياجاته الأساسية، وتمنح الأسرة قدرًا أكبر من الاستقرار والقدرة على تحمل تكاليف العام الدراسي.

وأكد أن توجيهات الرئيس السيسي تحمل رسالة واضحة بضرورة استمرار التنسيق بين مختلف أجهزة الدولة لضمان انضباط الأسواق، ومواجهة أي محاولات لاستغلال موسم المدارس ورفع الأسعار، بما يضمن بداية عام دراسي جديد بصورة أكثر استقرارًا وطمأنينة للأسر المصرية