رغم صعوده عالميا.. هدوء في أسعار الذهب بمصر ختام تعاملات الثلاثاء

سجلت أسعار الذهب في السوق المصري، استقرارا نسبيا، خلال ختام تعاملات اليوم الثلاثاء 25 أغسطس 2026، رغم صعود سعر أوقية الذهب عالميا بنحو 0.3%.

أسعار الذهب في مصر اليوم الثلاثاء

سجل سعر جرام الذهب عيار 24، وهو الأعلى نقاءً بين الأعيرة المتداولة، عند 7520 جنيهًا للبيع، مقابل 7465 جنيهًا للشراء في محال الصاغة.

يُعد عيار 21 الأكثر تداولًا بين المصريين نظرًا لملاءمته للصناعة والاستخدام اليومي، وسجل سعر البيع له اليوم 6580 جنيهًا، بينما بلغ سعر الشراء 6530 جنيهًا للجرام الواحد.

بالنسبة لعيار 18، فقد استقر سعر البيع عند 5640 جنيهًا، مقابل 5595 جنيهًا للشراء. أما عيار 14، الأقل انتشارًا مقارنة بباقي الأعيرة، فسجل 4385 جنيهًا للبيع و4355 جنيهًا للشراء.

سعر الجنيه الذهب اليوم

وصل سعر الجنيه الذهب، الذي يزن ثمانية جرامات من عيار 21، إلى 52640 جنيهًا للبيع، في مقابل 52240 جنيهًا للشراء.

سعر الأونصة محليا وعالميا

على صعيد الأونصة، التي تزن 31.1 جرامًا من الذهب الخالص، سجلت 233900 جنيه للبيع مقابل 232120 جنيهًا للشراء بالعملة المحلية، فيما بلغ سعرها عالميًا بالدولار الأمريكي نحو 4666.57 دولار.

سعر دولار الصاغة اليوم

وفيما يخص سعر الدولار في السوق الموازية المعروف بـ"دولار الصاغة"، فقد سجل اليوم نحو 50.12 جنيهًا، مقارنة بسعره الرسمي في البنوك المصرية والبالغ 50.42 جنيهًا.

عوامل التأثير على أسعار الذهب

تتأثر أسعار الذهب في مصر بمجموعة من العوامل أبرزها حركة الأونصة في البورصة العالمية، وتقلبات سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري، إلى جانب حجم الطلب المحلي على المعدن الأصفر كملاذ آمن للادخار في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة.