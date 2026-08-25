تراجع كبير.. سعر الذهب في السعودية اليوم الثلاثاء 25 أغسطس 2026

تراجع سعر الذهب في السعودية اليوم الثلاثاء 25 أغسطس 2026 بعد هبوط المعدن النفيس في البورصات العالمية، حيث انخفض سعر جرام الذهب من عيار 24 بقيمة 5 ريالات ليسجل 560 ريالا مقارنة بالأسعار المسجلة في بداية التعاملات الصباحية.

أسعار الذهب في السعودية اليوم

عيار 24: 560 ريال سعودي

عيار 22: 512 ريال سعودي

عيار 21: 489 ريال سعودي

عيار 18: 418 ريال سعودي

العوامل المؤثرة على سعر الذهب

يؤثر على سعر الذهب عدة عوامل أبرزها..

سعر الدولار الأمريكي: توجد علاقة عكسية بين الذهب والدولار؛ فعندما يرتفع الدولار، ترتفع تكلفة الذهب على حاملي العملات الأخرى فيقل الطلب وينخفض السعر، والعكس صحيح.

أسعار الفائدة: رفع البنوك المركزية (مثل الفيدرالي الأمريكي) لأسعار الفائدة يزيد من جاذبية السندات والأوعية الادخارية ويقلص الإقبال على الذهب الذي لا يمنح عائداً دورياً.

التضخم ومعدلات غلاء المعيشة: يُعتبر الذهب الملاذ الآمن والأداة الأبرز للتحوط ضد تآكل القوة الشرائية للعملات، لذا ترتفع أسعاره مع زيادة معدلات التضخم.

التوترات والأزمات السياسية: الحروب، والمشكلات الجيوسياسية، وحالات عدم اليقين الاقتصادي تدفع المستثمرين والدول نحو شراء الذهب لضمان حفظ القيمة.

العرض والطلب محلياً وعالمياً: كميات الذهب المستخرجة من المناجم، وحجم الطلب الفعلي من قطاعات الصناعة والمجوهرات، أو شراء البنوك المركزية للسبائك.