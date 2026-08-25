بالأسماء.. الرقابة الصحية توافق على اعتماد وتجديد اعتماد 32 منشأة صحية في 12 محافظة

أعلنت الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية (GAHAR)، برئاسة الدكتور أحمد طه، نتائج اجتماع اللجنة العليا للاعتماد، والتي أسفرت عن الموافقة على اعتماد وتجديد اعتماد 32 منشأة صحية في 12 محافظة، شملت منشآت تابعة للهيئة العامة للرعاية الصحية ووزارة الصحة والسكان والمنشآت الجامعية، إلى جانب عدد من منشآت القطاع الخاص.

وأكد الدكتور أحمد طه، رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، أن الأهمية الحقيقية لهذه القرارات لا تكمن فقط في زيادة أعداد المنشآت الحاصلة على الاعتماد، وإنما فيما تعنيه بالنسبة للمواطن من اتساع نطاق المنشآت التي تعمل وفق منظومة واضحة للجودة وسلامة المرضى، وتطبق متطلبات ومعايير قابلة للقياس والمتابعة المستمرة.

وقال رئيس الهيئة: «كل منشأة تنضم إلى منظومة الاعتماد تعني خطوة جديدة نحو أن تصبح الرعاية الصحية الآمنة والمنضبطة أقرب إلى المواطن، أينما كان، وأيًا كان مقدم الخدمة الذي يتعامل معه».

وأوضح أن قرارات اللجنة تعكس اتساع خريطة الجودة جغرافيًا لتشمل محافظات من شمال سيناء ومطروح والإسكندرية شمالًا، مرورًا بالقاهرة والجيزة والفيوم والمنيا والدقهلية ودمياط والإسماعيلية، وصولًا إلى الأقصر وأسوان جنوبًا.

دورة مستمرة من الالتزام والتقييم

وأضاف الدكتور أحمد طه أن حصول عدد من المنشآت على تجديد الاعتماد يحمل رسالة بالغة الأهمية، وهي أن الاعتماد ليس شهادة تحصل عليها المنشأة وتنتهي مهمتها عند ذلك، وإنما هو دورة مستمرة من الالتزام والتقييم والتحسين والحفاظ على مستوى الأداء.

وأشار إلى أن وجود منشآت تابعة لقطاعات مختلفة ضمن القرارات الجديدة يؤكد أن معايير الجودة لا تفرق بين مقدم خدمة حكومي أو جامعي أو خاص، وإنما تضع سلامة المريض وجودة الرعاية معيارًا واحدًا أمام الجميع.

وأوضح رئيس الهيئة أن منظومة الاعتماد تستهدف في النهاية بناء ثقة المواطن في الخدمة الصحية، من خلال التأكد من وجود نظم واضحة تحكم رحلة المريض داخل المنشأة، بدءًا من الدخول والتقييم والتشخيص، مرورًا بالعلاج ومكافحة العدوى والاستخدام الآمن للدواء، ووصولًا إلى المتابعة والخروج واستمرارية الرعاية.

وشملت قرارات اللجنة العليا للاعتماد عدد من المنشآت كالتالي:

- منشآت الهيئة العامة للرعاية الصحية

تجديد الاعتماد لـ (7) منشآت:

* مركز طب أسرة فايد – محافظة الإسماعيلية.

* وحدة طب أسرة الظاهرية – محافظة الإسماعيلية.

* مركز طب أسرة المحسمة القديمة – محافظة الإسماعيلية.

* وحدة طب أسرة السعيدية – محافظة الإسماعيلية.

* وحدة طب أسرة الضمان – محافظة الأقصر.

* وحدة طب أسرة الدبابية – محافظة الأقصر.

* وحدة طب أسرة الريانية – محافظة الأقصر.

منح الاعتماد الكامل لكل من:

* وحدة طب أسرة العوينية – محافظة أسوان.

* وحدة طب أسرة بلانة – محافظة أسوان.

إلى جانب منح الاعتماد المبدئي للمنشآت التالية:

* وحدة طب أسرة أدندان – محافظة أسوان.

* وحدة طب أسرة نجع هيكل – محافظة أسوان.

وفيما يخص منشآت وزارة الصحة والسكان

منح الاعتماد المبدئي لـ (7) منشآت:

* وحدة طب أسرة الطويل – محافظة شمال سيناء.

* وحدة طب أسرة الخروبة – محافظة شمال سيناء.

* وحدة طب أسرة السكاسكة – محافظة شمال سيناء.

* وحدة طب أسرة غمازة الصغرى – محافظة الجيزة.

* وحدة طب أسرة سيدنا هود – محافظة مطروح.

* وحدة طب أسرة سيدي حنيش – محافظة مطروح.

* مركز طب أسرة الأمل – محافظة الإسكندرية.

تجديد الاعتماد المبدئي لكل من:

* مركز طب أسرة دمياط ثان – محافظة دمياط.

* وحدة طب أسرة الكحيل – محافظة دمياط.

* وحدة طب أسرة نزلة عليان – محافظة الجيزة.

* مركز طب أسرة الخيالة – محافظة القاهرة.

بالإضافة إلى منح الاعتماد الكامل ل" مركز أمراض الكلى – محافظة الفيوم"

منشآت القطاع الخاص

الاعتماد الكلي لـ (7) منشآت:

* مركز ألفا سكان – كونكورد بلازا – محافظة القاهرة.

* مركز نور الحياة للعيون وجراحات العيون والليزر – محافظة القاهرة.

* المركز التخصصي العالمي لعلاج الأورام – محافظة الإسكندرية.

* مركز عيون المدينة لجراحات العيون – محافظة دمياط.

* مركز آي فين 4 لعلاج الأوردة – الشيخ زايد – محافظة الجيزة.

* مركز فرست سكان 2 للأشعة – محافظة المنيا.

* صيدلية د. أحمد عبد الباقي – محافظة الإسماعيلية.

إلى جانب تجديد الاعتماد لـ "معمل إن إس إيه للتحاليل الطبية – محافظة الجيزة"

المنشآت الجامعية

منح الاعتماد الكامل لـ" مركز الأورام – جامعة المنصورة – محافظة الدقهلية" .

وأكد الدكتور أحمد طه أن الهيئة مستمرة في دعم المنشآت الصحية بمختلف قطاعاتها للانضمام إلى رحلة الجودة والاعتماد، بالتوازي مع دورها الرقابي في متابعة المنشآت المعتمدة والتأكد من استدامة الالتزام بالمعايير.

وأضاف: «هدفنا ليس أن نرى شهادة اعتماد معلقة على جدار منشأة صحية؛ وإنما أن يلمس المواطن أثر هذه الشهادة في كل خطوة من رحلته العلاجية.. في أمانه، وفي جودة الخدمة التي يتلقاها، وفي ثقته بأن هناك منظومة تراقب وتحمي حقه في رعاية صحية آمنة وذات جودة».

وأكد رئيس الهيئة أن الاعتماد ليس نهاية رحلة الجودة، بل بداية التزام مستمر تجاه المريض؛ لأن المعيار الحقيقي لنجاح أي منظومة صحية هو أن يشعر المواطن بأثر الجودة في الخدمة التي يتلقاها.

للاطلاع على معايير اعتماد المستشفيات:

https://shorturl.at/fqBX4

للاطلاع على معايير اعتماد وحدات الرعاية الأولية:

https://shorturl.at/lzHQ3

للتعرف على خدمات الدعم الفني وأنشطة الهيئة وكيفية بدء رحلة الحصول على الاعتماد:

https://forms.office.com/r/8MMFRujL