القناة 15 الإسرائيلية: رئيس أركان الجيش إيال زامير يجري جولة في قطاع غزة

كشفت القناة 15 الإسرائيلية، أن رئيس أركان الجيش الإسرائيلي إيال زامير يجري جولة في قطاع غزة، ليتفقد حجم ما حل من اختراق في غزة ويعاين الدمار الذي أحله جيشه بالعزل.

وسبق وقال رئيس أركان جيش الاحتلال الإسرائيلى، إيال زامير، إن العمليات العسكرية فى قطاع غزة ستستمر حتى يتم نزع سلاح حركة «حماس»، مشيرًا إلى أنه وافق على خطط لتعميق الضربات الموجهة ضد حزب الله فى لبنان، بحسب صحيفة «يديعوت أحرونوت» الإسرائيلية.

ونوه «زامير»، خلال زيارة ميدانية سلبقة لقطاع غزة أجرى خلالها تقييماً للوضع فى القطاع، حيث تلقى إحاطات عملياتية من قادة الألوية والقادة العسكريين، إلى أن قواته ستواصل القضاء على أى تنظيمات مسلحة فى الضفة الغربية الفلسطينية.



وكان رئيس الوزراء الإسرائيلى، بنيامين نتنياهو، قال إن جيش الاحتلال الإسرائيلى عثر على ما وصفها بـ«بنية تحتية ضخمة تحت الأرض» تابعة لحزب الله فى منطقة قلعة الشقيف جنوب لبنان.



وسبق وقال رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو، فى تصريحات، أن إسرائيل لن تسمح لحزب الله باستهداف أراضيها أو تجمعاتها السكانية، مؤكداً أن حكومته ستتصرف وفقاً لذلك لمواجهة أى تهديدات أمنية.



وفيما يتعلق بالعمليات العسكرية فى قطاع غزة، أشار نتنياهو إلى أن القوات الإسرائيلية تواصل تضييق الخناق على حركة حماس، مدعياً أن الجيش يسيطر حالياً على نحو 50% من مساحة القطاع، وأن هذه النسبة قد ترتفع إلى 70% خلال الفترة المقبلة.