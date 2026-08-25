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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

رفع درجة الاستعداد بمدارس القليوبية استعدادًا للعام الدراسي الجديد

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع

وجّه الدكتور المهندس حسام عبد الفتاح، محافظ القليوبية، برفع درجة الاستعداد بكافة مدارس المحافظة، استعدادًا لانطلاق العام الدراسي الجديد 2026/2027، مؤكدًا ضرورة الانتهاء من جميع أعمال الصيانة ورفع الكفاءة، والتأكد من جاهزية المدارس لاستقبال الطلاب، وتوفير بيئة تعليمية آمنة ومنضبطة.


وشدد المحافظ على مراجعة جميع عناصر السلامة والأمان داخل المدارس، والتأكد من سلامة الزجاج وتثبيت البوابات الحديدية، وعدم وجود أي أسلاك كهربائية مكشوفة، مع عزل مناطق الإنشاء والصيانة عن أماكن تواجد الطلاب، والانتهاء من أعمال النجارة والسباكة وكافة أعمال الصيانة قبل بدء الدراسة.
كما وجّه المحافظ بتكثيف المرور والمتابعة الميدانية على المدارس، وتنفيذ حملات تفتيشية مفاجئة للتأكد من جاهزيتها، ورصد أي ملاحظات أو معوقات والعمل على إزالتها بشكل فوري، مع التأكيد على جاهزية دورات المياه والمرافق وأعمال النظافة داخل المدارس ومحيطها.
ووجّه بإقامة معارض «أهلًا مدارس» على مستوى المحافظة، بالتنسيق مع الجهات المعنية، لتوفير مستلزمات المدارس والسلع الأساسية بأسعار مخفضة، بما يسهم في توفير احتياجات الأسر وتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين مع قرب بدء العام الدراسي.
كما شدد المحافظ على إزالة الباعة الجائلين وتجمعات القمامة من محيط المدارس، والتنسيق مع الأجهزة الأمنية للحد من الظواهر السلبية، بما يضمن توفير بيئة آمنة للطلاب، إلى جانب متابعة انتظام حركة المواصلات بين القرى والمدن والمراكز، والتأكد من الالتزام بتعريفة الركوب المقررة، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال أي مخالفات.
وأكد الدكتور المهندس حسام عبد الفتاح، محافظ القليوبية، أن الاستعداد للعام الدراسي الجديد يتطلب تكاتف جميع الجهات المعنية، واستمرار المتابعة الميدانية حتى بدء الدراسة، لضمان جاهزية المدارس وانتظام العملية التعليمية وتوفير أفضل بيئة ممكنة لأبناء المحافظة.

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