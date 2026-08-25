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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

مصر تدين الهجوم الذي استهدف دورية تابعة لبعثة الأمم المتحدة في دولة جنوب السودان

علم مصر
علم مصر
فرناس حفظي

أدانت جمهورية مصر العربية بأشد العبارات الهجوم المسلح الذي استهدف دورية تابعة لبعثة الأمم المتحدة في جنوب السودان “UNMISS”، وأسفر عن مقتل بعض أفراد قوات حفظ السلام وإصابة عدد من أفراد البعثة والشرطة الوطنية في جنوب السودان والمدنيين.

وأكدت مصر رفضها الكامل لجميع أشكال العنف التي تستهدف قوات حفظ السلام والعاملين بالأمم المتحدة.

وشددت على ضرورة ضمان أمن وسلامة أفراد البعثات الأممية وتمكينها من الاضطلاع بمهامها، فضلاً عن أهمية محاسبة مرتكبي هذا الهجوم وتقديمهم للعدالة.

وتقدمت جمهورية مصر العربية بخالص التعازي والمواساة إلى أسر الضحايا والأمم المتحدة، معربة عن خالص تمنياتها بالشفاء العاجل للمصابين، مؤكدة دعمها للجهود الرامية إلى تحقيق الأمن والاستقرار والسلام في البلاد.

وأمس الاثنين، أعلنت الأمم المتحدة عن مقتل جنديين من قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة من إثيوبيا، وإصابة سبعة آخرين بجروح، في كمين نُصب لهما في ولاية جونقلي بجنوب السودان، ليرتفع بذلك عدد جنود حفظ السلام الذين قُتلوا أثناء تأدية واجبهم في جميع أنحاء العالم هذا العام إلى تسعة.

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