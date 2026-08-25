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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

مانشستر سيتي يحسم صفقة ضم أيوب بوعدي ..تفاصيل

أيوب بوعدي
أيوب بوعدي
علا محمد

حسم نادي مانشستر سيتي إجراءات التعاقد مع المغربي أيوب بوعدي، لاعب ليل الفرنسي، بعدما شهدت الفترة الماضية مفاوضات جادة بين الجانبيين لحسم الصفقة بمقابل مالي كبير.

وقال الصحفي الموثوق فابريزيو رومانو، إن مان سيتي حسم صفقة ضم أيو بوعدي، وذلك بعد إتمام الفحوصات الطبية بنجاح، استعدادً للإعلان الرسمي عن الصفقة خلال فترة الانتقالات الجارية.

وأكد رومانو أن بوعدي أصبح لاعبًا في صفوف مانشستر سيتي، بعدما توصل النادي الإنجليزي إلى اتفاق مع ليل لإتمام الصفقة مقابل 95 مليون يورو، إلى جانب 5 ملايين يورو كإضافات.

وختم الصحفي الإيطالي إلى أن الناديين أنهيا جميع الإجراءات الرسمية، حيث تم توقيع كافة المستندات الخاصة بانتقال اللاعب، ليصبح بوعدي أحدث صفقات مانشستر سيتي.

نادي مانشستر سيتي مانشستر سيتي المغربي أيوب بوعدي أيوب بوعدي ليل الفرنسي الصحفي الموثوق فابريزيو رومانو

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