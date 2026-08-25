شيخ الأزهر يستقبل أوائل الثانوية الأزهرية ويكرمهم ويمنحهم مكافآت مالية ورحلة عمرة

استقبل فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، بمكتبه بمشيخة الأزهر، أوائل الشهادة الثانوية الأزهرية للعام الدراسي 2025/2026، وكرّمهم تقديرًا لتفوقهم وتميزهم.

وأكد الدكتور أحمد الطيب، أن التفوق الحقيقي لا يُقاس بالدرجات وحدها، وإنما بما يصاحبه من علم نافع وأخلاق رفيعة وقدرة على تحمل المسؤولية.

ومَنح فضيلة الإمام الأكبر كلَّ طالب من الطلاب الأوائل مكافأة مالية قدرها 100 ألف جنيه، ورحلة عمرة، تقديرًا لتفوقهم وتشجيعًا لهم على مواصلة مسيرتهم العلمية.

كما أكد فضيلته أن ما حققه الطلاب هو ثمرة للجد والاجتهاد والصبر، داعيًا إياهم إلى أن يجعلوا من تفوقهم بداية لمرحلة جديدة من العطاء، وأن يوظفوا ما اكتسبوه من علم في خدمة دينهم ووطنهم وأمتهم، ويحافظوا على أخلاقهم؛ فالأزهر ينشد تخريج إنسان يجمع بين العلم والأخلاق ويحمل رسالة نافعة للناس.

ووجّه الدكتور أحمد الطيب، الشكر إلى أسر الطلاب الأوائل، مشيدًا بدورهم في رعاية أبنائهم ومساندتهم وتهيئة المناخ المناسب لتحصيلهم وتفوقهم.

وأكد أن الأسرة شريك أساسي في نجاح أبنائها، داعيًا أولياء الأمور إلى مواصلة دعمهم خلال المرحلة الجامعية، بما يعينهم على استثمار قدراتهم في بناء مستقبلهم وخدمة وطنهم وأمتهم.

وأعرب الطلاب الأوائل عن سعادتهم بلقاء شيخ الأزهر وتكريمه لهم، مؤكدين أن هذا التكريم يمثل حافزًا لمواصلة التفوق خلال المرحلة الجامعية، مقدرين ما يقدمه الأزهر من رعاية ودعم لأبنائه، ومعربين عن اعتزازهم بانتمائهم إليه وحرصهم على مواصلة مسيرتهم العلمية بما يسهم في خدمة دينهم ووطنهم وأمتهم.