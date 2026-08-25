لبحث زيادة الاستثمارات بمصر.. الرئيس السيسي يستقبل الرئيس التنفيذي لشركة إيني بالعلمين

أفادت القناة «الأولى المصرية» بأن الرئيس عبد الفتاح السيسي استقبل بمدينة العلمين، اليوم، كلاوديو ديسكالزي، الرئيس التنفيذي لشركة «إيني» الإيطالية، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والمهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، وعدد من قيادات الشركة.

السيسي يشيد بشراكة مصر وإيني

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس السيسي ثمن خلال اللقاء الشراكة القائمة بين مصر وشركة «إيني»، وما تنفذه الشركة من أنشطة في مجالات البحث والتنقيب والاستكشاف وإنتاج الزيت الخام والغاز الطبيعي، إلى جانب جهودها المجتمعية.

وأكد الرئيس تطلعه إلى مواصلة الشركة زيادة استثماراتها في مصر، بما يدعم دور الدولة كمركز إقليمي للغاز، مشددًا على استمرار تقديم التيسيرات اللازمة لشركة «إيني» وتذليل أي تحديات قد تواجه أعمالها في مصر.

8.5 مليار دولار استثمارات إيني في مصر

من جانبه، أكد كلاوديو ديسكالزي حرص الشركة على تعزيز دورها كأكبر شركة طاقة عاملة في السوق المصرية، موضحًا أن إجمالي استثمارات «إيني» في مصر بلغ نحو 8.5 مليار دولار.

وأشار إلى أن الشركة رسخت وجودها كشريك رئيسي في أنشطة البحث والاستكشاف وتنمية وإنتاج الزيت الخام والغاز الطبيعي.

إيني تخطط لحفر 230 بئرًا جديدة

واستعرض الرئيس التنفيذي لشركة «إيني» الموقف التنفيذي لمشروعات الشركة في عدد من مناطق الإنتاج والاستكشاف، مؤكدًا استمرار تنفيذ برنامج استثماري متكامل يركز على البحث والاستكشاف والتنمية والتشغيل، خاصة في مناطق البحر المتوسط وحقل ظهر.

وكشف ديسكالزي عن خطط الشركة لحفر 30 بئرًا استكشافيًا و200 بئر تنموي خلال المرحلة المقبلة، بما يستهدف دعم أنشطة الإنتاج وزيادة موارد مصر من الزيت والغاز.

خطة لزيادة إنتاج الغاز والزيت باستخدام التكنولوجيا الحديثة

وشهد اللقاء استعراض خطط «إيني» المستقبلية لتكثيف برامج الحفر الاستكشافي والتنموي خلال عامي 2026 و2027، خاصة في البحر المتوسط والصحراء الغربية.

وتعتمد الشركة على أحدث تقنيات المسح السيزمي والذكاء الاصطناعي بهدف زيادة إنتاج الغاز الطبيعي والزيت الخام وتعزيز كفاءة عمليات البحث والاستكشاف.

ربط حقل كرونوس القبرصي بالبنية التحتية المصرية

كما ناقش اللقاء تطورات ربط حقل «كرونوس» القبرصي بالبنية الأساسية المصرية، حيث أكد رئيس «إيني» أهمية المشروع باعتباره نموذجًا للتعاون الإقليمي في مجال الغاز.

ومن شأن المشروع دعم مكانة مصر كمركز إقليمي لتداول الغاز وتعزيز التعاون في مجال الطاقة بين دول المنطقة.

إيني تستعرض جهودها المجتمعية في مصر

واستعرض ديسكالزي كذلك جهود الشركة في مجال المسؤولية المجتمعية، مشيرًا إلى ما تعتزم «إيني» القيام به لتطوير وإدارة مستشفى في مصر، إلى جانب الأنشطة التي تنفذها الشركة لخدمة المجتمع.

السيسي يوجه بتوسيع أنشطة البحث والاستكشاف

وأكد الرئيس السيسي أهمية استمرار التعاون المثمر بين مصر وشركة «إيني»، مع توسيع أنشطة البحث والاستكشاف والإنتاج، بما يدعم زيادة الإنتاج وتعزيز التكامل الإقليمي.

كما شدد الرئيس على أهمية ترسيخ دور مصر كمركز إقليمي لتداول وإسالة وتصدير الغاز، والاستفادة من قدرات الدولة وبنيتها التحتية في دعم قطاع الطاقة.