كارتساس يخطف الأنظار في ظهوره الأول مع دورتموند.. وإشادة خاصة من كومباني

لفت اليوناني كونستانتينوس كارِتساس، الوافد الجديد إلى بوروسيا دورتموند، الأنظار خلال مشاركته الأولى بقميص الفريق أمام بايرن ميونخ في كأس السوبر الألماني، رغم خسارة فريقه بنتيجة 2-1 وفقدان فرصة التتويج باللقب.

ظهور أول يثير إعجاب جماهير دورتموند

ودخل كارِتساس التشكيل الأساسي لبوروسيا دورتموند في المواجهة التي أقيمت على ملعب «سيجنال إيدونا بارك»، وقدم مردودًا لافتًا رغم حداثة عهده بالفريق.

وأظهر اللاعب الشاب قدرات واضحة في المراوغة والتمرير وصناعة اللعب، ونجح في تقديم عدد من اللمحات الفنية التي نالت استحسان جماهير دورتموند، التي تفاعلت مع تحركاته خلال أكثر من كرة.

30 مليون يورو وراء انتقاله إلى دورتموند

وانضم كارِتساس إلى بوروسيا دورتموند خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية قادمًا من جينك البلجيكي، في صفقة بلغت قيمتها 30 مليون يورو.

وكان اللاعب فرض نفسه مبكرًا مع الفريق الأول لجينك، بعدما قدم مستويات مميزة خلال الموسم الماضي، ليجذب اهتمام عدد من الأندية الأوروبية الكبرى، قبل أن يحسم دورتموند الصفقة لصالحه.

كومباني معجب بالموهبة اليونانية

ولم تمر مشاركة كارِتساس الأولى أمام بايرن ميونخ مرور الكرام، بعدما كشف مراسل صحيفة «بيلد» الألمانية، ميشيل شرودر، عن إعجاب البلجيكي فينسنت كومباني، المدير الفني لبايرن ميونخ، باللاعب.

وأوضح شرودر أنه التقى كومباني في ممرات الملعب عقب المباراة، وتحدث معه عن المواجهة وعن بوروسيا دورتموند، قبل أن يكشف المدرب البلجيكي عن إعجابه بالوافد الجديد.

وأشار مراسل «بيلد» إلى أن كومباني وصف كارِتساس بأنه «جيد جدًا»، ونصحه بمتابعة اللاعب عن قرب، لافتًا إلى أن طريقة حديث مدرب بايرن عنه أوحت بأنه يعرف إمكاناته جيدًا ويقدره بصورة كبيرة.

أرقام لافتة مع جينك

وكان كارِتساس قد ترك بصمة قوية مع جينك خلال الموسم الماضي، بعدما قدم 11 تمريرة حاسمة في الدوري البلجيكي.

كما واصل تألقه على المستوى الأوروبي، حيث سجل هدفين وصنع خمسة أهداف خلال 11 مباراة خاضها في الدوري الأوروبي، وهي أرقام ساهمت في رفع أسهمه قبل انتقاله إلى الدوري الألماني.

مشروع نجم جديد في دورتموند

ولا تقتصر التوقعات الإيجابية حول كارِتساس على إعجاب كومباني فقط، إذ يرى مراسل دورتموند في «بيلد» أن اللاعب يمتلك المقومات الفنية التي قد تساعده على التحول إلى أحد أبرز نجوم الفريق خلال السنوات المقبلة.

كما يتوقع أن يصبح اللاعب اليوناني سريعًا أحد العناصر المحبوبة لدى جماهير دورتموند، إذا واصل تقديم المستويات التي ظهر بها خلال ظهوره الأول أمام بايرن ميونخ.

وتأتي إشادة كومباني باللاعب بعد أيام قليلة فقط من مشاركته الأولى، لتمنح كارِتساس دفعة معنوية مبكرة، رغم أن ظهوره اللافت لم يكن كافيًا لمساعدة دورتموند على تجاوز بايرن ميونخ وحصد كأس السوبر الألماني.