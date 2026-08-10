هاري كين يرفض إغراء العودة لإنجلترا ويقرر البقاء في بايرن ميونيخ

وافق المهاجم الإنجليزي هاري كين على الاستمرار لفترة أطول مع ناديه الحالي بايرن ميونيخ الألماني، بعدما كشفت تقارير صحفية عن اختبار أندية لمدى استعداده للعودة إلى الدوري الإنجليزي خلال الميركاتو الصيفي الحالي.

ورد بايرن ميونيخ على إغراءات البريمييرليج لهدافه الأول في السنوات الثلاث الماضية، باقتراح تمديد عقده حتى عام 2029، وهو ما تفاعل معه اللاعب بإيجابية، حسب ما ذكرته صحيفة (ذا تايمز) البريطانية.

ومن المنتظر أن يبدأ كين مفاوضات التجديد رسمياً خلال الأسبوع الجاري، عقب العودة من عطلته التي حصل عليها بعد انتهاء كأس العالم 2026.

موقف كين

كما أوضحت الصحيفة أن مفاوضات بايرن ميونيخ لن تتركز بالضرورة على زيادة كبيرة في راتب هاري كين، حيث من المتوقع أن يستمر النادي البافاري في تسديد الراتب السنوي نفسه، والبالغ 25 مليون يورو قبل خصم الضرائب.

ويبدو أن رغبة هاري كين في مواصلة تجربته مع العملاق البافاري لا ترتبط بالجانب المالي فقط، إذ يشعر اللاعب براحة كبيرة مع عائلته في مدينة ميونيخ، وهو ما يدعم فكرة استمراره.