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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

حكاية طبق مصري لا يغيب عن موائد الصيف رغم تغير عادات الأكل

حكاية طبق مصري لا يغيب عن موائد الصيف رغم تغير عادات الأكل
حكاية طبق مصري لا يغيب عن موائد الصيف رغم تغير عادات الأكل
أسماء عبد الحفيظ

رغم تغير عادات المصريين في تناول الطعام خلال السنوات الأخيرة، وظهور عشرات الوجبات السريعة والوصفات الجديدة على موائد الأسر، لا تزال بعض الأكلات تحتفظ بمكانتها، وتظهر بقوة مع حلول فصل الصيف، وكأنها جزء ثابت من ذاكرة البيوت المصرية.

ومن بين هذه الأطباق الملوخية بالأرانب أو الفراخ، التي ارتبطت في وجدان كثير من المصريين بوجبات الغداء العائلية، ولا تزال حاضرة في البيوت رغم تغير شكل المائدة وتنوع الاختيارات.

من المطبخ المصري إلى موائد الصيف

قالت خبيرة الإقتصاد المنزلى هبه محمد من خلال تصريحات خاصة لـ صدي البلد، لم تكن الملوخية مجرد أكلة تقدم لسد الجوع، لكنها ارتبطت منذ سنوات طويلة بتجمع الأسرة حول مائدة واحدة، خاصة في وجبة الغداء.

وتتميز الملوخية بسهولة تقديمها إلى جانب الأرز أو الخبز، كما يمكن إعدادها بطرق مختلفة وفقًا لعادات كل أسرة، وهو ما ساعدها على الاستمرار رغم ظهور وصفات وأطعمة جديدة.

وفي الصيف، تظل الملوخية واحدة من الأكلات التي تحضرها الأسر المصرية، خاصة مع توافر الملوخية الطازجة في الأسواق خلال الموسم، وتخزينها أيضًا لاستخدامها على مدار العام.

لماذا تحتفظ الملوخية بمكانتها؟

سر استمرار الملوخية لا يرتبط بمكون واحد، وإنما بمجموعة من العوامل، أبرزها ارتباطها بالبيت والأسرة والذكريات.

فكثير من الأسر لديها طريقتها الخاصة في إعدادها؛ فهناك من يفضلها بالثوم والكزبرة، ومن يفضلها بتقلية قوية، بينما تختلف درجة قوامها وطريقة تقديمها من محافظة إلى أخرى.

وهذا التنوع جعل الملوخية قادرة على الاحتفاظ بمكانتها، حتى مع تغير الأذواق ودخول أكلات عالمية إلى المطبخ المصري.

طبق يحمل ذكريات الطفولة

بالنسبة لكثير من المصريين، ترتبط الملوخية بذكريات منزلية قديمة؛ رائحة التقلية في المطبخ، وصوت "الطشة" عند إضافتها إلى الملوخية، وتجهيز الأرز والدجاج أو اللحم إلى جانبها.

ولهذا فإن تناولها لا يرتبط بالطعم فقط، وإنما يحمل جانبًا من الحنين إلى الوجبات التي كانت تجمع أفراد الأسرة حول مائدة واحدة.

وصفة تتغير من بيت لآخر

رغم ثبات اسم الطبق، فإن طريقة تحضيره تختلف بشكل واضح بين البيوت المصرية.

فهناك أسر تفضل الملوخية الثقيلة، وأخرى تحبها خفيفة، كما تختلف كمية الثوم والكزبرة والتقلية المستخدمة في إعدادها.

حتى طريقة تقديمها تختلف؛ فالبعض يضعها إلى جانب الأرز، بينما يفضل آخرون تناولها بالخبز، وتدخل معها أحيانًا قطع الدجاج أو الأرانب أو اللحوم وفقًا لما اعتادت عليه الأسرة.

الملوخية في زمن الأكلات السريعة

ملوخية

مع انتشار الوجبات السريعة وطلبات الطعام الجاهز، تغيرت طبيعة المائدة المصرية لدى كثير من الأسر، وأصبح إعداد الغداء يوميًا يستغرق وقتًا أقل أو يتم استبداله بطلب الطعام من الخارج.

لكن بعض الأكلات التقليدية استطاعت مقاومة هذا التغير، لأنها مرتبطة بالأسرة أكثر من ارتباطها بمجرد كونها وجبة.

وتظل الملوخية مثالًا واضحًا على الطعام الذي ينتقل من جيل إلى آخر، إذ تحتفظ الأمهات بطرق إعداد تعلمتها من أمهاتهن وجداتهن، بينما تضيف كل أسرة لمستها الخاصة إلى الوصفة.

لماذا ترتبط الأكلات الشعبية بالذاكرة؟

الطعام جزء أساسي من ذاكرة المجتمعات، وبعض الأكلات تتحول مع مرور الوقت إلى رمز للبيت والمناسبات والتجمعات العائلية.

ولهذا قد يحتفظ طبق بسيط بمكانته لعشرات السنين، ليس بسبب مكوناته فقط، ولكن بسبب الذكريات التي ارتبطت به.

وتبقى الملوخية واحدة من الأطباق التي تعكس قدرة المطبخ المصري على الحفاظ على وصفاته التقليدية، مع إمكانية تطويرها وتقديمها بطرق مختلفة تناسب الأجيال الجديدة.

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