قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
دعاء الرزق الواسع بعد صلاة الفجر.. أدعية مأثورة لطلب الرزق والبركة
مسيّرات أوكرانية تهاجم العمق الروسي.. ومقتل 13 شخصًا في تتارستان| تفاصيل
للمتقدمين لحج القرعة.. تخصيص نسبة 1% للأكبر سنا
كانت متجهة إلى موسكو.. أنظمة الدفاع الجوي الروسي تدمر 7 طائرات مسيرة
النوم سر تجديد الخلايا.. ياسمين صبري تكشف سر جمالها
إنقاذ سيدة من تحت الأنقاض.. أول صور من موقع عقار حدائق القبة المنهار جزئيا
سماع دوي انفجارين في المخا اليمنية.. والحوثيون يستهدفون مأرب بالصواريخ الباليستية
عايز خصم ورينا رقصة.. محطة وقود أمريكية تثير الجدل بعرض غير تقليدي لعملائها
فضل النوم على وضوء.. سنة نبوية يغفل عنها كثيرون وثوابها عظيم
سعر الدولار واليورو والعملات الأجنبية اليوم الثلاثاء 11-8-2026
المرافعة في محاكمة 3 متهمين بالانضمام لجماعة إرهابية بـ 6 أكتوبر.. السبت
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أصل الحكاية

طقس الثلاثاء في مصر.. حرارة شديدة بالقاهرة و أسوان تسجل 43 درجة

طقس الثلاثاء في مصر.. حرارة شديدة بالقاهرة و43 درجة في أسوان
طقس الثلاثاء في مصر.. حرارة شديدة بالقاهرة و43 درجة في أسوان
عبد الفتاح تركي

تشهد حالة الطقس في مصر غدًا الثلاثاء أجواء شديدة الحرارة ورطبة على معظم أنحاء الجمهورية، وفق توقعات هيئة الأرصاد الجوية، التي أوضحت أن ارتفاع درجات الحرارة يستمر خلال ساعات النهار مع زيادة الإحساس بحرارة الطقس بسبب ارتفاع نسب الرطوبة، بينما تميل الأجواء إلى الحرارة والرطوبة خلال ساعات الليل على أغلب الأنحاء، ويهتم المواطنون بمتابعة توقعات الطقس ودرجات الحرارة في المحافظات المختلفة للتخطيط لتحركاتهم اليومية واتخاذ الاحتياطات اللازمة في ظل استمرار الأجواء الحارة.

حالة الطقس غدًا في مصر

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد غدًا الثلاثاء طقس شديد الحرارة رطب على أغلب الأنحاء، بينما يكون الطقس حارًا رطبًا على مناطق من السواحل الشمالية الغربية، في حين يسود خلال ساعات الليل طقس مائل للحرارة رطب على أغلب أنحاء الجمهورية، بما يعكس استمرار تأثير الأجواء الصيفية الحارة على مختلف المناطق.

واقرأ أيضًا:

حالة الطقس

وتشير التوقعات إلى استمرار ارتفاع درجات الحرارة على معظم المحافظات، مع تسجيل القاهرة الكبرى درجات حرارة مرتفعة خلال فترة الظهيرة، وهو ما يجعل متابعة النشرات الجوية أمرًا مهمًا للمواطنين قبل الخروج أو السفر بين المحافظات.

حالة البحرين المتوسط والأحمر

أوضحت هيئة الأرصاد الجوية أن حالة البحر المتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة، ويتراوح ارتفاع الأمواج بين 1.25 متر و1.75 متر، بينما تكون الرياح شمالية شرقية إلى شمالية غربية.

أما البحر الأحمر فتكون حالته خفيفة إلى معتدلة أيضًا، ويتراوح ارتفاع الأمواج بين متر و1.75 متر، مع نشاط لرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية.

حالة الطقس غدا

درجات الحرارة غدًا في محافظات مصر

جاءت درجات الحرارة المتوقعة غدًا على محافظات ومدن الجمهورية على النحو الآتي:

القاهرة 40 27.

العاصمة الجديدة 39 26.

6 أكتوبر 40 26.

بنها 39 27.

دمنهور 36 26.

وادي النطرون 38 26.

كفر الشيخ 36 26.

بلطيم 35 24.

المنصورة 38 26.

الزقازيق 40 27.

شبين الكوم 39 26.

طنطا 38 26.

دمياط 33 25.

بورسعيد 35 27.

الإسماعيلية 40 26.

السويس 39 26.

العريش 37 26.

رفح 36 25.

رأس سدر 39 26.

نخل 38 22.

سانت كاترين 34 20.

الطور 39 27.

طابا 37 26.

شرم الشيخ 37 28.

الغردقة 38 29.

الإسكندرية 33 25.

العلمين 32 24.

مطروح 31 25.

السلوم 33 24.

سيوة 37 24.

رأس غارب 37 28.

سفاجا 38 28.

مرسى علم 38 29.

شلاتين 41 29.

حلايب 37 28.

أبو رماد 40 28.

مرسى حميرة 41 29.

أبرق 40 28.

جبل علبة 40 29.

رأس حدربة 37 28.

الفيوم 40 26.

بني سويف 40 25.

المنيا 41 25.

أسيوط 41 26.

سوهاج 42 26.

قنا 42 28.

الأقصر 42 27.

أسوان 43 28.

الوادي الجديد 41 24.

أبو سمبل 42 27.

حالة الطقس اليوم

درجات الحرارة غدًا في العواصم العربية

وفيما يتعلق بدرجات الحرارة المتوقعة في عدد من المدن والعواصم العربية، جاءت على النحو الآتي:

مكة 43 34.

المدينة 45 34.

الرياض 44 31.

المنامة 41 35.

أبوظبي 45 32.

الدوحة 44 34.

الكويت 49 34.

دمشق 39 20.

بيروت 32 27.

عمان 35 23.

القدس 32 22.

غزة 33 25.

بغداد 49 34.

مسقط 34 29.

صنعاء 29 17.

الخرطوم 37 27.

طرابلس 33 25.

تونس 37 24.

الجزائر 32 26.

الرباط 28 19.

نواكشوط 33 27

الطقس الحار وتأثيره على صحتك..أعراض لاتتجاهل فى الصيف

درجات الحرارة في مدن وعواصم العالم

أعلنت هيئة الأرصاد أيضًا درجات الحرارة المتوقعة غدًا في عدد من مدن وعواصم العالم، وجاءت كما يلي:

أنقرة 32 19.

إسطنبول 31 22.

إسلام آباد 35 25.

نيودلهي 32 27.

جاكرتا 33 24.

بكين 31 22.

كوالالمبور 32 25.

طوكيو 29 23.

أثينا 35 26.

روما 39 23.

باريس 33 18.

مدريد 37 22.

برلين 25 15.

لندن 25 16.

مونتريال 26 18.

موسكو 25 14.

نيويورك 32 22.

واشنطن 34 23.

أديس أبابا 22 13.

ما أبرز ملامح طقس الثلاثاء؟

حالة الطقس الأسبوع.. الأرصاد تكشف تفاصيل الطقس من الإثنين إلى الجمعة

تشير توقعات هيئة الأرصاد الجوية إلى استمرار الأجواء شديدة الحرارة والرطبة على أغلب أنحاء الجمهورية خلال ساعات النهار، مع طقس حار رطب على السواحل الشمالية الغربية، بينما تميل الأجواء إلى الحرارة ليلًا مع استمرار الرطوبة، كما تستقر حالة البحرين المتوسط والأحمر بين الخفيفة والمعتدلة، في الوقت الذي تسجل فيه القاهرة 40 درجة للعظمى، فيما تصل الحرارة في أسوان إلى 43 درجة، لتظل محافظات جنوب الصعيد ضمن أعلى المناطق تسجيلًا لدرجات الحرارة غدًا.

طقس الغد حالة الطقس غدًا حالة الطقس الثلاثاء درجات الحرارة غدًا درجات الحرارة في مصر طقس القاهرة غدًا الأرصاد الجوية هيئة الأرصاد الجوية توقعات الطقس حالة البحر المتوسط حالة البحر الأحمر طقس مصر اليوم الطقس في القاهرة درجات الحرارة في المحافظات طقس الإسكندرية طقس الصعيد الطقس في مصر أخبار الطقس درجات الحرارة اليوم النشرة الجوية مصر 2026

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

المرحلة الأولى

شوف جالك كلية إيه؟.. نتيجة تنسيق المرحلة الأولى 2026 عبر رابط موقع التنسيق الإلكتروني

تنسيق الجامعات 2026

متاحة الآن .. احصل على نتيجة المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات 2026 عبر هذا الرابط

زلزال

هل هناك زلزال اليوم في مصر؟.. البحوث الفلكية تحسم الجدل

وزير التربية والتعليم

خطأ في البيانات|قصة حصول طالب بني سويف على 28 درجة زيادة بتظلمات الثانوية العامة

قطع المياه

قطع المياه عن 5 مناطق بالقاهرة وضعفها بمنطقتين صباح الأربعاء

تنسيق الجامعات 2026

رابط مباشر للحصول على نتيجة المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات

تنسيق الجامعات

ننشر قائمة الكليات الشاغرة بالمرحلة الثانية من تنسيق الجامعات 2026

حادث التجمع

السرقة مش سبب الواقعة.. شقيق ضحية حادث التجمع يكشف مفاجآت دوية

ترشيحاتنا

تكلفة إرجاع السلعة المشتراة

هل تكلفة إرجاع السلعة المشتراة إلكترونيا تكون على المشتري أم البائع؟.. الإفتاء تجيب

صلاة المرأة في الأماكن العامة أمام الرجال

حكم صلاة المرأة في الأماكن العامة أمام الرجال.. عالمة أزهرية تحدد الضوابط الشرعية

دار الإفتاء

فتاوى تشغل الأذهان| هل يحق لصاحب العمل خصم قيمة الأشياء التالفة من العامل؟.. مواصفات الحجاب الشرعي.. وحكم التعامل بين الرجل والمرأة في العمل

بالصور

فورد تستعد لإطلاق كوجا الجديدة في 2029.. تصميم مستوحى من سيارات الرالي

فورد كوجا
فورد كوجا
فورد كوجا

تعرف على أرخص 5 سيارات كهربائية مستوردة بمصر

سيارات كهربائية مستوردة
سيارات كهربائية مستوردة
سيارات كهربائية مستوردة

الصداع في نهاية اليوم.. هل الهاتف أم الجفاف أم قلة الأكل؟

أسباب الصداع في نهاية اليوم
أسباب الصداع في نهاية اليوم
أسباب الصداع في نهاية اليوم

لماذا تزداد ضربات القلب بعد تناول الطعام؟.. متى تصبح علامة تستحق الفحص؟

لماذا تزداد ضربات القلب بعد تناول الطعام؟ ومتى تصبح علامة تستحق الفحص؟
لماذا تزداد ضربات القلب بعد تناول الطعام؟ ومتى تصبح علامة تستحق الفحص؟
لماذا تزداد ضربات القلب بعد تناول الطعام؟ ومتى تصبح علامة تستحق الفحص؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بروتوكول تعاون بين جامعة دمنهور ومياه البحيرة

تعاون بين جامعة دمنهور ومياه البحيرة لدعم التنمية المستدامة وخدمة المجتمع

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: الصراع على باب المندب.. من يعيد رسم خريطة البحر الأحمر

صفاء نوار

صفاء نوار تكتب: ما زال الخير في أمتي

د. ماريان جرجس

د. ماريان جرجس تكتب: صيدلية الجمهورية الجديدة

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: الآباء والأبناء.. بين عصارة الخبرة وحق الاختيار

المزيد