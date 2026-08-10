طقس الثلاثاء في مصر.. حرارة شديدة بالقاهرة و أسوان تسجل 43 درجة

تشهد حالة الطقس في مصر غدًا الثلاثاء أجواء شديدة الحرارة ورطبة على معظم أنحاء الجمهورية، وفق توقعات هيئة الأرصاد الجوية، التي أوضحت أن ارتفاع درجات الحرارة يستمر خلال ساعات النهار مع زيادة الإحساس بحرارة الطقس بسبب ارتفاع نسب الرطوبة، بينما تميل الأجواء إلى الحرارة والرطوبة خلال ساعات الليل على أغلب الأنحاء، ويهتم المواطنون بمتابعة توقعات الطقس ودرجات الحرارة في المحافظات المختلفة للتخطيط لتحركاتهم اليومية واتخاذ الاحتياطات اللازمة في ظل استمرار الأجواء الحارة.

حالة الطقس غدًا في مصر

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد غدًا الثلاثاء طقس شديد الحرارة رطب على أغلب الأنحاء، بينما يكون الطقس حارًا رطبًا على مناطق من السواحل الشمالية الغربية، في حين يسود خلال ساعات الليل طقس مائل للحرارة رطب على أغلب أنحاء الجمهورية، بما يعكس استمرار تأثير الأجواء الصيفية الحارة على مختلف المناطق.

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وتشير التوقعات إلى استمرار ارتفاع درجات الحرارة على معظم المحافظات، مع تسجيل القاهرة الكبرى درجات حرارة مرتفعة خلال فترة الظهيرة، وهو ما يجعل متابعة النشرات الجوية أمرًا مهمًا للمواطنين قبل الخروج أو السفر بين المحافظات.

حالة البحرين المتوسط والأحمر

أوضحت هيئة الأرصاد الجوية أن حالة البحر المتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة، ويتراوح ارتفاع الأمواج بين 1.25 متر و1.75 متر، بينما تكون الرياح شمالية شرقية إلى شمالية غربية.

أما البحر الأحمر فتكون حالته خفيفة إلى معتدلة أيضًا، ويتراوح ارتفاع الأمواج بين متر و1.75 متر، مع نشاط لرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية.

درجات الحرارة غدًا في محافظات مصر

جاءت درجات الحرارة المتوقعة غدًا على محافظات ومدن الجمهورية على النحو الآتي:

القاهرة 40 27.

العاصمة الجديدة 39 26.

6 أكتوبر 40 26.

بنها 39 27.

دمنهور 36 26.

وادي النطرون 38 26.

كفر الشيخ 36 26.

بلطيم 35 24.

المنصورة 38 26.

الزقازيق 40 27.

شبين الكوم 39 26.

طنطا 38 26.

دمياط 33 25.

بورسعيد 35 27.

الإسماعيلية 40 26.

السويس 39 26.

العريش 37 26.

رفح 36 25.

رأس سدر 39 26.

نخل 38 22.

سانت كاترين 34 20.

الطور 39 27.

طابا 37 26.

شرم الشيخ 37 28.

الغردقة 38 29.

الإسكندرية 33 25.

العلمين 32 24.

مطروح 31 25.

السلوم 33 24.

سيوة 37 24.

رأس غارب 37 28.

سفاجا 38 28.

مرسى علم 38 29.

شلاتين 41 29.

حلايب 37 28.

أبو رماد 40 28.

مرسى حميرة 41 29.

أبرق 40 28.

جبل علبة 40 29.

رأس حدربة 37 28.

الفيوم 40 26.

بني سويف 40 25.

المنيا 41 25.

أسيوط 41 26.

سوهاج 42 26.

قنا 42 28.

الأقصر 42 27.

أسوان 43 28.

الوادي الجديد 41 24.

أبو سمبل 42 27.

درجات الحرارة غدًا في العواصم العربية

وفيما يتعلق بدرجات الحرارة المتوقعة في عدد من المدن والعواصم العربية، جاءت على النحو الآتي:

مكة 43 34.

المدينة 45 34.

الرياض 44 31.

المنامة 41 35.

أبوظبي 45 32.

الدوحة 44 34.

الكويت 49 34.

دمشق 39 20.

بيروت 32 27.

عمان 35 23.

القدس 32 22.

غزة 33 25.

بغداد 49 34.

مسقط 34 29.

صنعاء 29 17.

الخرطوم 37 27.

طرابلس 33 25.

تونس 37 24.

الجزائر 32 26.

الرباط 28 19.

نواكشوط 33 27

درجات الحرارة في مدن وعواصم العالم

أعلنت هيئة الأرصاد أيضًا درجات الحرارة المتوقعة غدًا في عدد من مدن وعواصم العالم، وجاءت كما يلي:

أنقرة 32 19.

إسطنبول 31 22.

إسلام آباد 35 25.

نيودلهي 32 27.

جاكرتا 33 24.

بكين 31 22.

كوالالمبور 32 25.

طوكيو 29 23.

أثينا 35 26.

روما 39 23.

باريس 33 18.

مدريد 37 22.

برلين 25 15.

لندن 25 16.

مونتريال 26 18.

موسكو 25 14.

نيويورك 32 22.

واشنطن 34 23.

أديس أبابا 22 13.

ما أبرز ملامح طقس الثلاثاء؟

تشير توقعات هيئة الأرصاد الجوية إلى استمرار الأجواء شديدة الحرارة والرطبة على أغلب أنحاء الجمهورية خلال ساعات النهار، مع طقس حار رطب على السواحل الشمالية الغربية، بينما تميل الأجواء إلى الحرارة ليلًا مع استمرار الرطوبة، كما تستقر حالة البحرين المتوسط والأحمر بين الخفيفة والمعتدلة، في الوقت الذي تسجل فيه القاهرة 40 درجة للعظمى، فيما تصل الحرارة في أسوان إلى 43 درجة، لتظل محافظات جنوب الصعيد ضمن أعلى المناطق تسجيلًا لدرجات الحرارة غدًا.