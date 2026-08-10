باكستان والاتحاد الأوروبي يبحثان تعزيز التعاون البرلماني والسلام الإقليمي

بحث رئيس الجمعية الوطنية الباكستانية، سردار أياز صادق، مع عضو البرلمان الأوروبي أوندريه دوستال، خلال لقائهما في مبنى البرلمان بالعاصمة إسلام آباد، اليوم الإثنين، سبل تعزيز العلاقات بين باكستان والاتحاد الأوروبي، إلى جانب عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وأكد أياز صادق - في بيان على منصة "إكس" - أن باكستان تولي أهمية كبيرة لعلاقاتها الثنائية مع الاتحاد الأوروبي، مشدداً على ضرورة مواصلة تعزيز العلاقات البرلمانية بين الجانبين، والاستفادة من الفرص الواسعة المتاحة لتوسيع مجالات التعاون المشترك.

وتطرق رئيس الجمعية الوطنية إلى قضية تغير المناخ، واصفاً إياها بأنها تحدٍ عالمي يتطلب تحركاً دولياً جماعياً وفعالاً.

وقال رئيس الجمعية الوطنية الباكستانية إن بلاده تعد من أكثر الدول عرضة للتداعيات السلبية لتغير المناخ، رغم مساهمتها المحدودة جداً في انبعاثات غازات الدفيئة العالمية.

كما استعرض أياز صادق - خلال المباحثات - ما وصفه بالتقدم الكبير الذي حققته الجمعية الوطنية الحالية في مجالات التشريع والإصلاحات البرلمانية والقضايا ذات الأهمية العامة.

وفيما يتعلق بدور باكستان في دعم السلام الإقليمي والدولي، قال أياز صادق إن جهود بلاده لتعزيز السلام والاستقرار في المنطقة تحظى بتقدير المجتمع الدولي.

وجدد التأكيد على أن باكستان تسعى إلى تحقيق سلام واستقرار مستدامين في المنطقة والعالم، مشدداً على أن الحوار والوسائل الدبلوماسية يمثلان الخيار المفضل لحل النزاعات بالطرق السلمية.

وأشار أياز صادق إلى أن دور باكستان في المساعدة على تخفيف حدة التوتر بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية يعكس التزامها بدعم السلام والاستقرار.

وأكد أن إسلام آباد ستواصل أداء دورها في تشجيع الحوار والدبلوماسية والعمل من أجل تسوية النزاعات بالوسائل السلمية.

ومن جانبه، أشاد عضو البرلمان الأوروبي أوندريه دوستال بجهود باكستان في دعم السلام الإقليمي، والدبلوماسية البرلمانية، وتعزيز التعاون الدولي.

وأكد دوستال أهمية العلاقات الودية القائمة على الاحترام المتبادل بين باكستان والاتحاد الأوروبي، مشيداً بالإمكانات التي تتمتع بها باكستان في مجالات متعددة.