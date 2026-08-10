مركز المعلومات يبحث مع هيئة المحطات النووية التعاون في التحول الرقمي

قام وفد من مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء بزيارة ميدانية إلى هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء، لبحث سبل التعاون المشترك ودعم جهود التحول الرقمي وتطوير منظومات إدارة المعلومات والمعرفة داخل الهيئة.

وخلال الزيارة، استعرض فريق المركز عددًا من الحلول والأنظمة الرقمية التي يقدمها لدعم مؤسسات الدولة، خاصة في مجالات التوثيق المؤسسي، وإدارة المعرفة، والحفاظ على الأصول والوثائق التاريخية.

إنشاء منظومة متكاملة للذاكرة المؤسسية لهيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء

كما تناول اللقاء بحث عدد من المشروعات المشتركة المقترحة، من أبرزها إنشاء منظومة متكاملة للذاكرة المؤسسية لهيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء، إلى جانب تنفيذ جولة افتراضية تفاعلية للتعريف بإمكانات الهيئة ومشروعاتها، وإنتاج فيلم وثائقي يوثق تاريخها ودورها وإسهاماتها الوطنية.

ومن جانبه، أعرب الدكتور شريف حلمي، رئيس هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء، عن تقديره للحلول التكنولوجية التي استعرضها فريق المركز، مؤكدًا أهمية التعاون في توظيف التكنولوجيا الحديثة لتطوير العمل المؤسسي وإبراز دور الهيئة ومشروعاتها في مجال الطاقة النووية.

وفي ختام الزيارة، اتفق الجانبان على استمرار التنسيق بين فرق العمل والمتخصصين، وإعداد التصورات الفنية اللازمة للمشروعات المقترحة تمهيدًا لبدء تنفيذها.

كما أعربت هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء عن خالص شكرها وتقديرها للدكتور أسامة الجوهري، مساعد رئيس مجلس الوزراء ورئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، ولأعضاء فريق العمل بالمركز، تقديرًا لجهودهم في دعم التعاون المشترك وتقديم الحلول والتطبيقات الرقمية التي تسهم في تطوير العمل المؤسسي والتحول الرقمي.