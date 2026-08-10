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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

انتقال المصري هيثم حسن إلى سيلتيك والإعلان قريبا.. اعرف قيمة الصفقة

هيثم حسن
هيثم حسن
حمزة شعيب

توصل نادي سيلتيك الاسكتلندي إلى اتفاق نهائي مع ريال أوفييدو الإسباني بشأن التعاقد مع المصري هيثم حسن، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، بعد مفاوضات استمرت لفترة بين الناديين لحسم الصفقة.

وكان هيثم حسن قد جذب أنظار عدد من الأندية خلال الميركاتو الصيفي، خاصة بعد تألقه مع منتخب مصر في بطولة كأس العالم، ومساهمته في تحقيق إنجاز تاريخي بالتأهل إلى دور الـ16.

وخاض سيلتيك مفاوضات مكثفة مع ريال أوفييدو خلال الفترة الماضية من أجل التوصل إلى اتفاق بشأن قيمة الصفقة، في ظل رغبة النادي الإسباني في تحقيق أكبر استفادة مالية من رحيل اللاعب، خاصة بعد هبوط الفريق إلى دوري الدرجة الثانية.

وبحسب صحيفة "إل بيريوديكو ميديتيرانيو" الإسبانية، فقد توصل الناديان إلى اتفاق شامل ونهائي بشأن انتقال هيثم حسن، على أن تبلغ قيمة الصفقة 6 ملايين يورو.

وأوضحت الصحيفة أن ريال أوفييدو كان يطالب بالحصول على 10 ملايين يورو مقابل بيع اللاعب، إلا أن سيلتيك نجح في التوصل إلى اتفاق بقيمة 6 ملايين يورو، في صفقة تبدو مرضية لجميع الأطراف.

ووفقًا للتقرير، سيحصل نادي فياريال الإسباني على نسبة من قيمة انتقال هيثم حسن إلى سيلتيك، بعدما كان قد وضع بندًا في عقد بيع اللاعب إلى ريال أوفييدو عام 2024، يمنحه 40% من قيمة أي عملية بيع مستقبلية.

وبناءً على قيمة الصفقة المتفق عليها، سيحصل فياريال على 2.4 مليون يورو من انتقال هيثم حسن إلى سيلتيك، حال إتمام الصفقة رسميًا بقيمة 6 ملايين يورو.

وأكدت الصحيفة أن الإعلان الرسمي عن انتقال هيثم حسن إلى سيلتيك بات قريبًا، ليبدأ اللاعب المصري تجربة جديدة في مسيرته الاحترافية مع النادي الاسكتلندي.

سيلتيك هيثم حسن ريال أوفييدو

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