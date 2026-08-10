أيمن هيبة: الصناعات كثيفة استهلاك للطاقة قادرة على الاستفادة من الطاقة الشمسية

أكد أيمن هيبة رئيس شعبة الطاقة المستدامة بالغرفة التجارية بالقاهرة، أن هناك بعض الصناعات كثيفة استهلاك الطاقة تحتاج إلى الطاقة الشمسية كعامل مساعد .

وقال أيمن هيبة، في مداخلة هاتفية ببرنامج «كلمة أخيرة» المذاع على قناة «أون»: «الصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة قادرة على الاستفادة من الطاقة الشمسية في توليد الطاقات».

وتابع أيمن هيبة: «شركة الألومنيوم في نجع حمادي تعاقدت على شراء الطاقة المتجددة من مطور أجنبي في حدود 1000 ميجاوات».

وأكمل أيمن هيبة: «تخفيض الانبعاثات الكربونية يبدأ من خلال ترشيد الطاقة، وتعديل كفاءة المصانع في الطاقة، وتقليل الانبعاثات الكربونية، واستخدام الطاقة المتجددة».

وتابع أيمن هيبة: «يجب تعديل القواعد المنظمة والتشريعات من أجل تحويل القطاع الصناعي للعمل بالطاقة الشمسية».