الجرام يتجاوز 7000 جنيه.. زيادة مفاجئة في سعر الذهب اليوم الاثنين

شهد سعر الذهب اليوم الاثنين 10 أغسطس 2026 ارتفاعًا جديدًا خلال منتصف تعاملات الصاغة، حيث صعد سعر جرام الذهب عيار 21 بنحو 20 جنيهًا، في الوقت الذي تراجعت فيه أسعار الذهب عالميًا بفعل عمليات جني الأرباح، بالتزامن مع ترقب المستثمرين صدور بيانات التضخم الأمريكية للحصول على إشارات جديدة بشأن مستقبل أسعار الفائدة.

ويأتي ارتفاع سعر الذهب اليوم في السوق رغم التراجع الذي سجلته الأسعار العالمية خلال تعاملات الاثنين، في ظل استمرار متابعة المستثمرين لتحركات المعدن النفيس محليًا وعالميًا، خاصة بعد المكاسب القوية التي حققها الذهب خلال الأسبوع الماضي.

الذهب

سعر الذهب اليوم الاثنين 10 أغسطس 2026 في مصر

كشفت أحدث بيانات شعبة الذهب والمجوهرات عن ارتفاع سعر الذهب اليوم في السوق ، حيث تجاوز سعر جرام الذهب عيار 24 حاجز 7000 جنيه، بينما سجل عيار 21، الأكثر تداولًا بين المواطنين، ارتفاعًا جديدًا خلال منتصف التعاملات.

وجاءت أسعار الذهب في الصاغة وفق آخر تحديث، دون احتساب الضريبة والمصنعية، على النحو التالي:

سعر الذهب عيار 24: سجل نحو 7005 جنيهات للبيع.

سجل نحو 7005 جنيهات للبيع. سعر الذهب عيار 21: بلغ نحو 6130 جنيهًا للبيع.

بلغ نحو 6130 جنيهًا للبيع. سعر الذهب عيار 18: سجل نحو 5254 جنيهًا للبيع.

سجل نحو 5254 جنيهًا للبيع. سعر الجنيه الذهب: بلغ نحو 49040 جنيهًا.

وتعكس هذه المستويات استمرار حالة التحرك في سوق الذهب المحلية، بالتزامن مع التغيرات التي تشهدها الأسواق العالمية وسعر الأوقية بالدولار.

سعر الذهب عيار 21 اليوم يرتفع 20 جنيهًا

يواصل سعر الذهب اليوم عيار 21 تحركاته داخل السوق المحلية، بعدما ارتفع بنحو 20 جنيهًا خلال منتصف تعاملات الاثنين، ليسجل نحو 6130 جنيهًا للبيع، وفق بيانات شعبة الذهب والمجوهرات.

ويعد عيار 21 الأكثر انتشارًا وتداولًا في مصر، ولذلك يحظى باهتمام كبير من جانب المواطنين الراغبين في شراء المشغولات الذهبية أو الاستثمار في المعدن النفيس، كما يمثل أحد أبرز المؤشرات التي يتم الاعتماد عليها لمتابعة حركة السوق المحلية.

ويأتي ارتفاع عيار 21 بالتزامن مع استمرار التأثر بحركة الذهب عالميًا، إلى جانب عوامل السوق المحلية التي تحدد مستويات الأسعار داخل محال الصاغة.

الجرام يتجاوز 7000 جنيه

شهد سعر الذهب اليوم عيار 24 تطورًا لافتًا بعدما تجاوز حاجز 7000 جنيه، ليسجل نحو 7005 جنيهات للبيع دون احتساب قيمة الضريبة والمصنعية.

ويعتبر عيار 24 الأعلى من حيث نسبة نقاء الذهب، ولذلك يرتبط سعره بصورة مباشرة بتحركات الأوقية العالمية وسعر صرف الدولار، بينما تختلف الأسعار النهائية للمشغولات الذهبية التي يشتريها المستهلك بعد إضافة المصنعية والضريبة.

الذهب

كما سجل عيار 18 نحو 5254 جنيهًا للبيع، بينما بلغ سعر الجنيه الذهب نحو 49040 جنيهًا، وفق آخر البيانات المتاحة من شعبة الذهب والمجوهرات.

أسعار الذهب عالميًا تتراجع مع جني الأرباح

على الجانب العالمي، تراجعت أسعار الذهب خلال تعاملات الاثنين، بعدما سجل المعدن الأصفر أعلى مستوى له في سبعة أسابيع خلال الجلسة السابقة.

وجاء التراجع نتيجة إقدام المستثمرين على جني الأرباح بعد الصعود القوي الذي شهدته الأسعار خلال الأسبوع الماضي، بينما تترقب الأسواق بيانات التضخم الأمريكية للحصول على مؤشرات جديدة بشأن اتجاه السياسة النقدية وأسعار الفائدة لدى مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي.

وانخفض سعر الذهب الفوري بنسبة 0.5% إلى نحو 4322.28 دولارًا للأوقية، بعدما سجل يوم الجمعة الماضي أعلى مستوى له منذ 17 يونيو، عقب صدور بيانات وظائف أمريكية جاءت أضعف من التوقعات.

كما تراجعت العقود الآجلة للذهب الأمريكي بنسبة 0.4% لتصل إلى نحو 4381.60 دولارًا خلال تعاملات الاثنين.

محلل أسواق: الذهب لا يزال مدعومًا فوق 4300 دولار

قال تيم ووترر، كبير محللي الأسواق لدى شركة «كيه سي إم تريد»، إن تراجع الذهب خلال تعاملات الاثنين يأتي في إطار عمليات جني أرباح طبيعية عقب المكاسب القوية التي سجلها المعدن خلال الأسبوع الماضي.

وأوضح أن ارتفاع الذهب كان مدعومًا ببيانات الوظائف غير الزراعية الأمريكية، مشيرًا إلى أن التحرك الحالي يبدو أقرب إلى استقرار طبيعي في السوق منه إلى تحول جوهري في معنويات المستثمرين.

وتوقع محلل الأسواق أن يظل الذهب مدعومًا فوق مستوى 4300 دولار للأوقية على المدى القريب، وهو ما يعكس استمرار حالة الدعم للمعدن النفيس رغم عمليات جني الأرباح الحالية.

بيانات الوظائف الأمريكية تضغط على توقعات الفائدة

أظهرت البيانات الاقتصادية الأمريكية أن الاقتصاد فقد وظائف بشكل مفاجئ خلال شهر يوليو، كما جرى تعديل مكاسب الوظائف التي تم الإعلان عنها سابقًا خلال الشهرين السابقين بالخفض بصورة حادة.

وتكتسب هذه البيانات أهمية كبيرة بالنسبة لأسواق الذهب، نظرًا لتأثيرها المحتمل على قرارات مجلس الاحتياطي الفيدرالي بشأن أسعار الفائدة.

وتراقب الأسواق حاليًا بيانات التضخم الأمريكية المرتقبة، باعتبارها أحد المؤشرات الرئيسية التي يمكن أن تساعد المستثمرين في تكوين توقعات بشأن مسار السياسة النقدية خلال الفترة المقبلة.

أسعار الفضة والبلاتين والبلاديوم اليوم

لم يقتصر التراجع على الذهب، إذ شهدت مجموعة من المعادن النفيسة تحركات خلال تعاملات الاثنين.

وانخفض سعر الفضة الفورية بنسبة 0.2% إلى نحو 63.45 دولارًا للأوقية، بينما تراجع سعر البلاتين بنسبة 0.1% إلى نحو 1742.50 دولارًا.

كما انخفض سعر البلاديوم بنسبة أكبر بلغت 1.1%، ليسجل نحو 1362.97 دولارًا.

وتأتي هذه التحركات في ظل حالة من الترقب داخل الأسواق العالمية للبيانات الاقتصادية الأمريكية، إلى جانب متابعة المستثمرين لاتجاهات أسعار الفائدة والتطورات الاقتصادية والجيوسياسية.

الذهب

ما العوامل المؤثرة في سعر الذهب اليوم؟

يتأثر سعر الذهب اليوم في مصر بمجموعة من العوامل المحلية والعالمية، يأتي في مقدمتها سعر الأوقية عالميًا، وحركة الدولار، إلى جانب مستويات العرض والطلب داخل السوق.

كما تؤثر التوقعات الخاصة بأسعار الفائدة الأمريكية في تحركات المعدن النفيس، إذ عادة ما تحظى أسعار الذهب باهتمام أكبر عندما تتجه توقعات المستثمرين نحو خفض الفائدة أو تزداد حالة عدم اليقين في الأسواق.

وفي محلات الصاغة ، تضاف إلى هذه العوامل حركة سعر صرف الدولار ومستويات الطلب على المشغولات والسبائك والجنيهات الذهبية، وهو ما يجعل الأسعار المحلية قابلة للتحرك بصورة مستمرة خلال جلسات التداول.

توقعات سعر الذهب خلال الفترة المقبلة

تظل تحركات سعر الذهب اليوم مرتبطة بدرجة كبيرة بالتطورات في الأسواق العالمية، خاصة بيانات التضخم الأمريكية ومسار السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي.

وفي الوقت نفسه، فإن استمرار الذهب أعلى مستويات الدعم المهمة عالميًا قد يبقي المعدن النفيس في دائرة اهتمام المستثمرين، بينما يمكن أن تؤدي عمليات جني الأرباح إلى حدوث تحركات مؤقتة في الأسعار.

أما محليًا، فتظل حركة عيار 21 وعيار 24 والجنيه الذهب مرتبطة بتطورات الأوقية العالمية وسعر الدولار ومستويات الطلب داخل السوق.

وبحسب آخر تحديثات شعبة الذهب والمجوهرات، سجل سعر الذهب اليوم الاثنين 10 أغسطس 2026 نحو 7005 جنيهات لعيار 24، و6130 جنيهًا لعيار 21، و5254 جنيهًا لعيار 18، بينما بلغ سعر الجنيه الذهب نحو 49040 جنيهًا، وجميعها أسعار دون احتساب الضريبة والمصنعية.

وتبقى أسعار الذهب قابلة للتغير على مدار اليوم وفق حركة السوق، لذلك يفضل المتعاملون متابعة آخر تحديثات الأسعار قبل اتخاذ قرار الشراء أو البيع قبل الذهاب التاجر