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طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

الأوقاف: “الإحسان إلى المحتاجين” موضوع خطبة الجمعة المقبلة

وزارة الأوقاف
وزارة الأوقاف
عبد الرحمن محمد

حددت وزارة الأوقاف موضوع خطبة الجمعة المقبلة بعنوان “الإحسان إلى المحتاجين بين صدق العبودية وجمال السلوك”، لتكون موحدة في جميع مساجد الجمهورية، في إطار دورها الدعوي والتوعوي لترسيخ القيم الأخلاقية والإنسانية في المجتمع.

وقالت الوزارة في منشور لها عبر منصتها الإلكترونية إن الهدف من الخطبة هو تصحيح السلوكيات الخاطئة في تقديم المساعدات المجتمعية، والتنبيه إلى خطورة التشهير بالمحتاج أو المنّ عليه أو إيذاء مشاعره، مؤكدة أن الإحسان الحقيقي لا يقتصر على تقديم العطاء، بل يمتد ليشمل حفظ كرامة الإنسان وصون إنسانيته.

وأضافت أن الخطبة الأولى ستتناول مفهوم الإحسان باعتباره مقامًا إيمانيًا رفيعًا ومنهج حياة يعزز التكافل والتراحم بين الناس، ويُسهم في بناء مجتمع متماسك تسوده الرحمة والتعاون، مع التأكيد على أن الإحسان إلى المحتاجين يشمل جبر الخواطر والتعامل بإنسانية قبل تقديم المساعدة.

موضوع الخطبة الثانية 

وأوضحت الوزارة أن الخطبة الثانية ستدور حول ضرورة الحرص عند توصيل الصدقة على حسن إعطائها وتقديمها بأسلوب لائق لا يجرح شعور المحتاج، مع الالتزام بالآداب الإسلامية التي تحفظ للمستحقين كرامتهم، وتُعلي من قيمة العطاء الخالص لوجه الله.

وأكدت وزارة الأوقاف أن توحيد موضوع الخطبة يأتي في إطار نشر الوعي المجتمعي بالقيم الإيجابية، وترسيخ مفاهيم الرحمة والتكافل، بما يسهم في تحقيق التماسك المجتمعي وتعزيز روح المسؤولية بين أفراد المجتمع.

الخطبة الثانية موضوع خطبة الجمعة وزارة الأوقاف الإحسان إلى المحتاجين الهدف من الخطبة

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