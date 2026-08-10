برشلونة الأبرز.. 14 مباراة ودية تجهز الأهلي والزمالك وبيراميدز لـ الدوري الجديد

أعلنت رابطة الأندية المحترفة برئاسة النائب أحمد دياب موعد انطلاق منافسات بطولة الدوري الممتاز يوم 21 أغسطس الجاري.

ويفتتح فريق الكرة الأول بنادي الزمالك بقيادة معتمد جمال منافسات الدورى الممتاز يوم 21 أغسطس الحالي أمام نظيره فريق الاتحاد السكندري.

فيما يواجه فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي بقيادة المغربي الحسين عموتة نظيره فريق انبي والشرقية يوم 23 أغسطس الجاري ضمن منافسات الجولة الأولى فى بطولة الدوري الممتاز.

بينما يلتقى فريق الكرة الأول بنادي بيراميدز يوم 22 أغسطس الحالى نظيره فريق غزل المحلة فى افتتاحية مبارياته فى إطار منافسات بطولة الدورى الممتاز.

ويستعد كبار الدورى الممتاز للمسابقة المحلية بخوض عديد المباريات الودية عبر المعسكرات التدريبية التى أقيمت فى تركيا وإسبانيا والعاصمة الإدارية.

مباريات الأهلي الودية قبل الموسم الجديد:

يخوض فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي بقيادة المغربي الحسين عموتة معسكرا تدريبيا فى إسبانيا استعدادا لإستعادة لقب الدورى الممتاز بعدما حصد 45 بطولة فى تاريخه.

وخاض فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي بقيادة المغربي الحسيت عموتة 4 مباريات ودية أمام فرق المظاليم المحلية قبل السفر إلي إسبانيا.

ويواجه فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي بقيادة المغربي الحسين عموتة 3 فرق إسبانيا بشكل ودى فى المعسكر التدريبي الحالي.

وجاءت وديات فريق الأهلي استعدادا للدورى الجديد على النحو التالي:

الأهلي vs النصر

الأهلي vs لافيينا

الأهلي vs بترول أسيوط

الأهلي vs النجوم

الأهلي vs بادالونا الإسباني

الأهلي vs سباديل الإسباني

الأهلي vs برشلونة الإسباني

وديات الزمالك

يخوض فريق الكرة الأول بنادي الزمالك بقيادة معتمد جمال 3 مباريات ودية أمام فرق الدوري الممتاز والمظاليم إستعدادا للخفاظ على لقب بطولة الدورى الممتاز بعد حصده البطولة رقم 15 فى تاريخه.

وجاءت وديات فريق الزمالك استعدادا للدورى الجديد على النحو التالي:

الزمالك vs البلاستيك

الزمالك vs أورانج

الزمالك vs مودرن سبورت

مباريات بيراميدز الودية

خاض فريق الكرة الأول بنادي بيراميدز معسكرا تدريبيا فى تركيا إستعدادا لبطولة الدورى الممتاز تخلله خوض 4 مباريات ودية مع عديد الفرق التركية.

وجاءت وديات فريق بيراميدز استعدادا للدورى الجديد على النحو التالي: