شوبير يكشف موقف بيراميدز من ضم مصطفى محمد خلال الميركاتو الصيفي

كشف الإعلامي أحمد شوبير موقف بيراميدز من ضم مصطفى محمد لاعب فريق نانت الفرنسي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وقال شوبير في تصريحات إذاعية : بيراميدز يعمل بدون ضغوط وفي هدوء شديد وما علمته سيعلن السماوي عن التعاقد مع مهاجم أفريقي جديد لتعويض رحيل فيستون ماييلي خلال 38 ساعة

وأضاف شوبير: أما عن التعاقد مع مصطفى محمد فنادي بيراميدز رد بـ لا تعليق وبالتالي الأمر يحتمل رغم عدم وجود المهاجم خصوصا بعد خسارة نانت أول مباراة في دوري الدرجة الثانية.

الكرمة يتعاقد مع مهاجم بيراميدز

أعلن نادي الكرمة العراقي، تعاقده رسميًا مع مروان حمدي، مهاجم فريق بيراميدز، لتدعيم صفوف الفريق خلال الموسم الجديد.

وجاء انضمام مروان حمدي إلى صفوف الكرمة؛ في إطار خطة النادي العراقي لتعزيز قائمته بعناصر مميزة، استعدادًا للمنافسة على البطولات خلال الموسم المقبل.

ويملك مروان حمدي خبرات كبيرة في الكرة المصرية، وسبق له تمثيل عدد من الأندية، كما انضم إلى صفوف منتخب مصر في مناسبات سابقة، قبل أن يخوض تجربة جديدة في الدوري العراقي عبر بوابة الكرمة.

ويأمل اللاعب في استعادة تألقه خلال تجربته الجديدة، والمساهمة في تحقيق أهداف نادي الكرمة خلال الموسم المقبل.