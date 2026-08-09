موكوينا يرحب بضم أحمد عبدالقادر إلى بيراميدز ويشيد بقدراته الهجومية

أبدى الجنوب أفريقي رولاني موكوينا، المدير الفني لفريق بيراميدز، ترحيبه بالتعاقد مع أحمد عبد القادر، لاعب الأهلي السابق والكرمة العراقي الحالي، خلال فترة الانتقالات الحالية، في ظل قناعة المدير الفني بقدرات اللاعب الفنية.

وكشف المصدر، أن موكوينا تابع تفاصيل الصفقة، وأبدى إعجابه بإمكانيات اللاعب، مؤكدًا أن انضمامه إلى صفوف بيراميدز سيمثل إضافة قوية للفريق خلال الموسم المقبل.

وأوضح المصدر أن المدير الفني لبيراميدز يرى أن عبد القادر يمتلك مهارات فردية مميزة، فضلًا عن قدرته على صناعة الخطورة والوصول إلى مرمى المنافسين، وهو ما يمنحه أفضلية في دعم الخط الهجومي وخلق حلول جديدة داخل الملعب.

وأشار إلى أن موكوينا يرحب بإتمام الصفقة، خاصة في ظل رغبته في تدعيم صفوف بيراميدز بعناصر تمتلك القدرات الفنية التي تتناسب مع أسلوبه وطموحات الفريق في المنافسة على البطولات خلال الموسم الجديد.