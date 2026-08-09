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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

الشورى الإيراني يصادق على الخطوط العريضة للإجراء الاستراتيجي لتأمين هرمز

مضيق هرمز
مضيق هرمز
محمود نوفل

أعلن التلفزيون الإيراني مصادقة لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشورى الإيراني  على الخطوط العريضة لمشروع "الإجراء الاستراتيجي".

وذكر التلفزيون الإيراني أن مشروع "الإجراء الاستراتيجي" يهدف لتأمين الأمن والتقدم المستدام في مضيق هرمز والخليج.

من جانبه ؛ أكد المتحدث باسم لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني، حسن قشقاوي، أن إقرار الخطوط العريضة لمشروع "الإجراء الاستراتيجي لتأمين مضيق هرمز وتقدمه"، تم بإجماع جميع أعضاء اللجنة الحاضرين في الجلسة.

وقال قشقاوي: "نوقشت خلال هذه الجلسة الآراء الشفهية والخطية للجهات والمؤسسات المعنية، بحضور ممثليها".

وذكر المتحدث باسم لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني أن الخطوط العريضة للمشروع أُقرت "من دون أي صوت معارض" من الأعضاء الحاضرين.

التلفزيون الإيراني مجلس الشورى الإيراني مضيق هرمز البرلمان الإيراني

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