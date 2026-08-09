الأرصاد تحذر.. موجة شديدة الحرارة تضرب البلاد حتى الجمعة المقبل| تفاصيل

حالة الطقس غدا .. حذّرت الهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية من استمرار موجة شديدة الحرارة تؤثر على مختلف أنحاء الجمهورية خلال الأيام الآتية، وذلك وفق توقعات حالة الطقس للفترة الممتدة من الإثنين 10 أغسطس 2026 وحتى الجمعة 14 أغسطس 2026، مؤكدة أن ارتفاع درجات الحرارة المصحوب بزيادة نسب الرطوبة سيؤدي إلى زيادة الإحساس بحرارة الطقس على أغلب الأنحاء، مع استمرار الأجواء الحارة نهارًا وتحذيرات من الشبورة المائية خلال ساعات الصباح الأولى على عدد من الطرق الحيوية.

وتشير توقعات الهيئة إلى أن البلاد ستشهد ارتفاعًا تدريجيًا في درجات الحرارة بداية من يوم الإثنين، على أن تستمر الأجواء شديدة الحرارة حتى نهاية الأسبوع، بالتزامن مع ارتفاع نسب الرطوبة، وهو ما يزيد من الشعور بحرارة الطقس مقارنة بدرجات الحرارة المسجلة، الأمر الذي يستدعي توخي الحذر خاصة خلال فترات الظهيرة، مع متابعة النشرات الجوية الصادرة بصورة دورية.

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حالة الطقس من 10 أغسطس حتى الجمعة 14 أغسطس

أوضحت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن الطقس خلال الفترة من الإثنين 10 أغسطس 2026 وحتى الجمعة 14 أغسطس 2026 سيكون مائلًا للحرارة والرطوبة خلال الساعات الأولى من الصباح، ثم يتحول تدريجيًا إلى شديد الحرارة ورطب نهارًا على أغلب أنحاء الجمهورية، بينما يكون الطقس حارًا على السواحل الشمالية، في حين يميل إلى الحرارة والرطوبة خلال ساعات الليل.

وأكدت الهيئة أن الارتفاع التدريجي في درجات الحرارة يبدأ اعتبارًا من يوم الإثنين، مع استمرار تأثير الكتلة الهوائية الحارة حتى نهاية الأسبوع، وهو ما ينعكس على زيادة الإحساس بدرجات الحرارة، خاصة مع ارتفاع نسب الرطوبة في معظم المناطق.

شبورة مائية صباحًا

ولفتت الهيئة إلى أن الشبورة المائية ستكون من أبرز الظواهر الجوية خلال الفترة الآتية، حيث تنتشر يوميًا في الفترة من الساعة الرابعة وحتى الساعة الثامنة صباحًا على عدد من الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد، مرورًا بالقاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

وأضافت أن الشبورة قد تكون كثيفة أحيانًا على بعض الطرق، وهو ما يستوجب توخي أقصى درجات الحذر أثناء القيادة، خاصة على الطرق السريعة والطرق القريبة من المسطحات المائية، مع ضرورة الالتزام بالسرعات المناسبة حفاظًا على سلامة مستخدمي الطرق.

نشاط الرياح

أشارت الهيئة العامة للأرصاد الجوية إلى نشاط الرياح أحيانًا خلال الفترة الممتدة من الأربعاء 12 أغسطس وحتى الجمعة 14 أغسطس، وذلك على مناطق من جنوب سيناء وجنوب البلاد، على فترات متقطعة، بما يتوافق مع توقعات الطقس المعلنة للفترة المشار إليها.

درجات الحرارة المتوقعة على القاهرة الكبرى والوجه البحري

حسب توقعات الهيئة، تتراوح درجات الحرارة العظمى على القاهرة الكبرى والوجه البحري خلال الأيام الآتية بين 36 و39 درجة مئوية، بينما تصل درجات الحرارة المحسوسة إلى 40 درجة في بعض الأيام، نتيجة ارتفاع نسب الرطوبة التي تزيد من الإحساس بحرارة الأجواء.

وتؤكد هذه التوقعات استمرار الطقس شديد الحرارة خلال ساعات النهار، مع أجواء تميل إلى الحرارة والرطوبة خلال الليل والصباح الباكر، وهو ما يستدعي متابعة تحديثات الطقس بصورة مستمرة.

درجات الحرارة المتوقعة على السواحل الشمالية

تشهد السواحل الشمالية طقسًا أقل حرارة مقارنة بباقي المناطق، إذ تتراوح درجات الحرارة العظمى بين 31 و33 درجة مئوية، بينما تسجل درجات الحرارة المحسوسة ما بين 35 و37 درجة، مع استمرار تأثير الرطوبة على الإحساس العام بدرجات الحرارة.

ورغم انخفاض درجات الحرارة نسبيًا على السواحل، فإن ارتفاع الرطوبة يجعل الشعور بالحرارة أكبر من القيم الفعلية المسجلة، خاصة خلال ساعات النهار.

درجات الحرارة المتوقعة على شمال الصعيد

تشير التوقعات إلى أن مناطق شمال الصعيد ستشهد أجواء أكثر حرارة، حيث تتراوح درجات الحرارة العظمى بين 38 و41 درجة مئوية، بينما قد تصل درجات الحرارة المحسوسة إلى 43 درجة في بعض الأيام، مع استمرار تأثير الموجة الحارة طوال الفترة المشار إليها.

وتأتي هذه المعدلات ضمن توقعات الهيئة التي تؤكد استمرار الأجواء شديدة الحرارة على معظم أنحاء الجمهورية حتى نهاية الأسبوع.

درجات الحرارة المتوقعة على جنوب الصعيد

تستمر الأجواء شديدة الحرارة على جنوب الصعيد، حيث من المتوقع أن تتراوح درجات الحرارة العظمى بين 41 و43 درجة مئوية، بينما تتراوح درجات الحرارة المحسوسة بين 42 و44 درجة، وهو ما يجعل هذه المناطق من أكثر المناطق تأثرًا بارتفاع درجات الحرارة خلال الأيام الآتية.

وتؤكد هيئة الأرصاد أن استمرار ارتفاع درجات الحرارة والرطوبة حتى نهاية الأسبوع يتطلب متابعة النشرات الرسمية بصورة مستمرة، مع توخي الحذر أثناء القيادة في أوقات الشبورة المائية، خاصة خلال الفترة الصباحية، والالتزام بالإرشادات الصادرة بشأن حالة الطقس، في ظل استمرار الأجواء شديدة الحرارة على أغلب أنحاء الجمهورية.