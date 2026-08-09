قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
هجوم حوثي دام على المخا.. 7 قتـ.لى وإصابة 30 والدفاعات اليمنية تسقط 11 مسيرة
تفاصيل جديدة في جريمة التجمع الخامس.. أعمار الضحايا وشهادة الجيران تكشف مفاجآت
زلزال جديد يتصدر السوشيال ميديا.. والبحوث الفلكية تنفي حدوثه
كم عدد ركعات سنة صلاة الظهر القبلية؟.. الإفتاء تحسم الجدل
أحمد موسى يكشف تفاصيل قرارات حاسمة بشأن خطوط المحمول المسجلة بأسماء المواطنين
أسعار العملات الأجنبية اليوم الإثنين 10 أغسطس
موسكو تهاجم واشنطن: تصريحات أمريكا بشأن السلام في أوكرانيا تتناقض مع أفعالها
ملامح بريئة ونهاية مأساوية.. أول صور لضحايا جريمة التجمع الخامس
موعد صرف معاشات شهر سبتمبر 2026
دعاء إزالة الهم والغم والحزن الشديد بعد صلاة الفجر من السنة النبوية.. ردده الآن
ماذا ستفعل واشنطن| أحمد موسى يفتح النار على نتنياهو: هل يهدم مشروع ترامب للسلام؟
ريفيان R1S بمحركات كهربائية وتقنيات الدفع الكلي.. صور
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أصل الحكاية

الأرصاد تحذر.. موجة شديدة الحرارة تضرب البلاد حتى الجمعة المقبل| تفاصيل

الأرصاد تحذر من موجة شديدة الحرارة حتى الجمعة 14 أغسطس 2026
الأرصاد تحذر من موجة شديدة الحرارة حتى الجمعة 14 أغسطس 2026
عبد الفتاح تركي

حالة الطقس غدا .. حذّرت الهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية من استمرار موجة شديدة الحرارة تؤثر على مختلف أنحاء الجمهورية خلال الأيام الآتية، وذلك وفق توقعات حالة الطقس للفترة الممتدة من الإثنين 10 أغسطس 2026 وحتى الجمعة 14 أغسطس 2026، مؤكدة أن ارتفاع درجات الحرارة المصحوب بزيادة نسب الرطوبة سيؤدي إلى زيادة الإحساس بحرارة الطقس على أغلب الأنحاء، مع استمرار الأجواء الحارة نهارًا وتحذيرات من الشبورة المائية خلال ساعات الصباح الأولى على عدد من الطرق الحيوية.

وتشير توقعات الهيئة إلى أن البلاد ستشهد ارتفاعًا تدريجيًا في درجات الحرارة بداية من يوم الإثنين، على أن تستمر الأجواء شديدة الحرارة حتى نهاية الأسبوع، بالتزامن مع ارتفاع نسب الرطوبة، وهو ما يزيد من الشعور بحرارة الطقس مقارنة بدرجات الحرارة المسجلة، الأمر الذي يستدعي توخي الحذر خاصة خلال فترات الظهيرة، مع متابعة النشرات الجوية الصادرة بصورة دورية.

واقرأ أيضًا:

طقس حار

حالة الطقس من 10 أغسطس حتى الجمعة 14 أغسطس 

أوضحت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن الطقس خلال الفترة من الإثنين 10 أغسطس 2026 وحتى الجمعة 14 أغسطس 2026 سيكون مائلًا للحرارة والرطوبة خلال الساعات الأولى من الصباح، ثم يتحول تدريجيًا إلى شديد الحرارة ورطب نهارًا على أغلب أنحاء الجمهورية، بينما يكون الطقس حارًا على السواحل الشمالية، في حين يميل إلى الحرارة والرطوبة خلال ساعات الليل.

وأكدت الهيئة أن الارتفاع التدريجي في درجات الحرارة يبدأ اعتبارًا من يوم الإثنين، مع استمرار تأثير الكتلة الهوائية الحارة حتى نهاية الأسبوع، وهو ما ينعكس على زيادة الإحساس بدرجات الحرارة، خاصة مع ارتفاع نسب الرطوبة في معظم المناطق.

شبورة مائية صباحًا

ولفتت الهيئة إلى أن الشبورة المائية ستكون من أبرز الظواهر الجوية خلال الفترة الآتية، حيث تنتشر يوميًا في الفترة من الساعة الرابعة وحتى الساعة الثامنة صباحًا على عدد من الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد، مرورًا بالقاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

وأضافت أن الشبورة قد تكون كثيفة أحيانًا على بعض الطرق، وهو ما يستوجب توخي أقصى درجات الحذر أثناء القيادة، خاصة على الطرق السريعة والطرق القريبة من المسطحات المائية، مع ضرورة الالتزام بالسرعات المناسبة حفاظًا على سلامة مستخدمي الطرق.

طقس حار

نشاط الرياح 

أشارت الهيئة العامة للأرصاد الجوية إلى نشاط الرياح أحيانًا خلال الفترة الممتدة من الأربعاء 12 أغسطس وحتى الجمعة 14 أغسطس، وذلك على مناطق من جنوب سيناء وجنوب البلاد، على فترات متقطعة، بما يتوافق مع توقعات الطقس المعلنة للفترة المشار إليها.

درجات الحرارة المتوقعة على القاهرة الكبرى والوجه البحري

حسب توقعات الهيئة، تتراوح درجات الحرارة العظمى على القاهرة الكبرى والوجه البحري خلال الأيام الآتية بين 36 و39 درجة مئوية، بينما تصل درجات الحرارة المحسوسة إلى 40 درجة في بعض الأيام، نتيجة ارتفاع نسب الرطوبة التي تزيد من الإحساس بحرارة الأجواء.

وتؤكد هذه التوقعات استمرار الطقس شديد الحرارة خلال ساعات النهار، مع أجواء تميل إلى الحرارة والرطوبة خلال الليل والصباح الباكر، وهو ما يستدعي متابعة تحديثات الطقس بصورة مستمرة.

درجات الحرارة المتوقعة على السواحل الشمالية

تشهد السواحل الشمالية طقسًا أقل حرارة مقارنة بباقي المناطق، إذ تتراوح درجات الحرارة العظمى بين 31 و33 درجة مئوية، بينما تسجل درجات الحرارة المحسوسة ما بين 35 و37 درجة، مع استمرار تأثير الرطوبة على الإحساس العام بدرجات الحرارة.

ورغم انخفاض درجات الحرارة نسبيًا على السواحل، فإن ارتفاع الرطوبة يجعل الشعور بالحرارة أكبر من القيم الفعلية المسجلة، خاصة خلال ساعات النهار.

طقس حار

درجات الحرارة المتوقعة على شمال الصعيد

تشير التوقعات إلى أن مناطق شمال الصعيد ستشهد أجواء أكثر حرارة، حيث تتراوح درجات الحرارة العظمى بين 38 و41 درجة مئوية، بينما قد تصل درجات الحرارة المحسوسة إلى 43 درجة في بعض الأيام، مع استمرار تأثير الموجة الحارة طوال الفترة المشار إليها.

وتأتي هذه المعدلات ضمن توقعات الهيئة التي تؤكد استمرار الأجواء شديدة الحرارة على معظم أنحاء الجمهورية حتى نهاية الأسبوع.

درجات الحرارة المتوقعة على جنوب الصعيد

تستمر الأجواء شديدة الحرارة على جنوب الصعيد، حيث من المتوقع أن تتراوح درجات الحرارة العظمى بين 41 و43 درجة مئوية، بينما تتراوح درجات الحرارة المحسوسة بين 42 و44 درجة، وهو ما يجعل هذه المناطق من أكثر المناطق تأثرًا بارتفاع درجات الحرارة خلال الأيام الآتية.

طقس حار

وتؤكد هيئة الأرصاد أن استمرار ارتفاع درجات الحرارة والرطوبة حتى نهاية الأسبوع يتطلب متابعة النشرات الرسمية بصورة مستمرة، مع توخي الحذر أثناء القيادة في أوقات الشبورة المائية، خاصة خلال الفترة الصباحية، والالتزام بالإرشادات الصادرة بشأن حالة الطقس، في ظل استمرار الأجواء شديدة الحرارة على أغلب أنحاء الجمهورية.

الطقس الطقس غدا حالة الطقس غدا الأرصاد الجوية حالة الطقس في مصر درجات الحرارة حالة الطقس اليوم طقس الأسبوع الهيئة العامة للأرصاد الجوية موجة شديدة الحرارة الطقس حتى نهاية الأسبوع حالة الطقس من 10 إلى 14 أغسطس 2026 درجات الحرارة اليوم درجات الحرارة المتوقعة طقس القاهرة طقس السواحل الشمالية طقس الصعيد الشبورة المائية تحذيرات الأرصاد ارتفاع درجات الحرارة الرطوبة في مصر حالة الطقس غدًا توقعات الطقس أخبار الطقس اليوم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

كليات المرحلة الثانية

لو جايب 80% علمي علوم.. هذه الكليات متاحة في المرحلة الثانية

تنسيق الجامعات 2026

93.75 % للطب و93.12% للأسنان والعلاج الطبيعي 91.87%... مؤشرات تنسيق الجامعات 2026 علمي علوم قبل إعلان نتيجة المرحلة الأولى غدا

السيارة

كارثة تهز التجمع الخامس.. العثور على جثث أم وأولادها داخل سيارة والأب في الشقة

المجني عليهما

الجثمان الرابع.. العثور على جثة الأب بعد إنهاء حياة زوجته وابنتيه بالتجمع

المولد النبوي2026

3 أيام عطلة مرتقبة.. موعد إجازة المولد النبوي 2026

تنسيق كليات علمي رياضة 2026

تنسيق الجامعات2026.. كليات تقبل من 60% علمي علوم ورياضة

ترامب

حياة ترامب في خطر واستنفار عاجل لقوات الدفاع الجوي الأمريكية| تفاصيل

تنسيق الجامعات 2026

رابط نتيجة المرحلة الأولي بـ تنسيق الجامعات 2026

ترشيحاتنا

قيام الليل

فضل قيام الليل في الثلث الأخير .. اغتنمه ولو بركعتين قبل الفجر

مفتي الجمهورية

مفتي الجمهورية يعزي نائب الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي في وفاة والدته

ملتقيات “شُبُهات وردود”

شبهات وردود.. البحوث الإسلامية يفند مزاعم التشكيك في جمع القرآن

فيديو

وفاء مكي مع تقى الجيزاوي

وفاء مكي: محوشتش حاجة من الفن وأتمنى تقديم فيلم "حبيبي دائما" فى مسلسل |فيديو

فيلم فلسطيني على الطريق

تفاصيل عرض الفيلم الفلسطيني على الطريق في الدنمارك

وفاء مكي مع تقى الجيزاوي

وفاء مكي عن ميار الببلاوي: مفيش تواصل بنا ومش مسامحة أى حد ظلمني| فيديو

إيمان عبد اللطيف

تغطية خاصة| هل قررت التعليم التأجيل؟.. موعد بداية العام الدراسي الجديد بالمدارس

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: الآباء والأبناء.. بين عصارة الخبرة وحق الاختيار

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: رفاهية الانهيار!

إجلال راضي

إجلال راضي تكتب: إنها أزمة ثقة

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: العدالة المزيفة

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: المايكرودراما.. هل هي مستقبل الدراما في العالم العربي؟

المزيد