فيلم "الست لما" ينطلق في دور العرض يوم 19 أغسطس الجاري

أعلن صناع الست لما للنجمة يسرا، عن طرح الفيلم فى دور العرض المصرية يوم الأربعاء الموافق 19 أغسطس الجاري، ، لينضم إلى منافسات موسم صيف 2026 السينمائي، حيث تواصل الشركة المنتجة للفلم عمليات الدعاية بعد طرح الاعلان الأول والبوستر الرسمي خلال الأيام الماضية.

وتستعد الشركة المنتجة للفيلم لطرح الأغنية الدعائية للفيلم والتي تغنيها المطربة حنان أحمد وتحمل اسم "سلملي" مساء اليوم الأحد، ضمن عمليات الترويج، والأغنية من كلمات حسام موكا، ألحان وليد سمارة، وتوزيع أشرف البرنس، وذلك بعدما تم طرح برومو قصير للأغنية مع بدء عمليات الدعاية الشهر الماضي.

فيلم الست لما يشارك في بطولته إلى جانب يسرا كل من : ماجد المصري، ياسمين رئيس، درة، عمرو عبدالجليل، انتصار، دنيا سامي، رانيا منصور، محمد جمعة، محمود البزاوي، محمد أنور، وعدد من ضيوف الشرف وآخرين، والعمل من إنتاج ندى السبكي ورنا السبكي، وإخراج خالد أبو غريب، تأليف كيرو أيمن ومصطفى بدوي. ويشارك فى الفيلم عدد كبير من ضيوف الشرف أبرزهم كريم فهمي، كندة علوش، شيماء سيف، مصطفى أبو سريع، الإعلامية لميس الحديدي، الإعلامية هالة سرحان، إسلام جمال، حمدي الميرغني، كريم عفيفي، أحمد صيام، وحمدي الوزير. وتدور أحداث الفيلم في إطار اجتماعي حول قضايا المرأة، حيث تجسد يسرا شخصية الإعلامية دينا الكردي، التي تطلق، بالتعاون مع عدد من السيدات، حملة إلكترونية بعنوان "فيتو" لدعم المرأة ومواجهة العنف والخلافات الأسرية. وتحقق الحملة انتشارًا واسعًا، ما يثير جدلًا كبيرًا داخل المجتمع، قبل أن تواجه حملة مضادة يقودها أحد الرجال، لتشتعل المواجهة بين الفريقين.