موجة حارة تضرب البلاد .. تحذير عاجل من الأرصاد

كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن بداية تأثر البلاد بـ موجة حارة جديدة، متوقعة استمرار الارتفاع التدريجي في درجات الحرارة خلال الأيام المقبلة، مع تحذيرات للمواطنين بضرورة توخي الحذر واتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة.

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن توقعات حالة الطقس للظواهر الجوية المتوقعة ليوم الإثنين الموافق 10 أغسطس، حيث يسود طقس مائل للحرارة رطب في الصباح الباكر، ثم يتحول إلى شديد الحرارة رطب نهارًا على أغلب الأنحاء، بينما يظل حارًا رطبًا على السواحل الشمالية، ومائلًا للحرارة رطبًا ليلاً على معظم المناطق.

الظواهر الجوية المتوقعة غدا

وأشارت الهيئة في بيانها إلى تكون شبورة مائية صباحًا (من الساعة 4 حتى 8 صباحًا) على مناطق من شمال البلاد وحتى القاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، قد تكون كثيفة أحيانًا على بعض الطرق المؤدية من وإلى هذه المناطق.

زيادة نسب الرطوبة قد ينتج عنها فرص لسقوط أمطار

كما كشفت الأرصاد عن فرص ضعيفة لتكون بعض السحب المنخفضة على مناطق متفرقة من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة، مع زيادة نسب الرطوبة التي قد ينتج عنها فرص ضعيفة جدًا لسقوط أمطار خفيفة بنسبة حدوث تصل إلى 20% تقريبًا على بعض المناطق.

وعن حركة الرياح والملاحة البحرية، توقعت الأرصاد نشاطًا للرياح أحيانًا تتراوح سرعتها بين (30 إلى 40 كم/س)، حيث قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من السواحل الغربية والصحراء الغربية على فترات متقطعة. كما تنشط الرياح على بعض شواطئ (مطروح، العلمين، الإسكندرية، بلطيم، وجمصة)، ما يؤدي إلى ارتفاع الأمواج لتتراوح بين 1.5 إلى 2 متر.

وعلى صعيد درجات الحرارة المتوقعة، تسجل القاهرة الكبرى درجة حرارة عظمى 37 مئوية والمحسوسة 39 درجة، بينما تصل العظمى في الوجه البحري إلى 36 درجة والمحسوسة 38 درجة. وفي السواحل الشمالية الغربية تبلغ العظمى 31 درجة والمحسوسة 35 درجة، في حين تسجل السواحل الشمالية الشرقية 34 درجة عظمى و38 محسوسة. أمّا في شمال الصعيد فتسجل العظمى 38 والمحسوسة 40 درجة، لترتفع في جنوب الصعيد وتسجل 41 درجة عظمى والمحسوسة 42 درجة مئوية.

وأوضحت الهيئة أن متوسط نسبة الرطوبة المتوقعة يتراوح في القاهرة والوجه البحري بين 83% إلى 88% ليلاً، و35% إلى 40% نهارًا، وفي السواحل الشمالية بين 90% إلى 96% ليلاً، و50% إلى 55% نهارًا، بينما تتراوح في شمال الصعيد بين 55% إلى 65% ليلاً، و20% إلى 30% نهارًا، وفي جنوب الصعيد بين 30% إلى 35% ليلاً، و10% إلى 15% نهارًا.

واختتمت الأرصاد بيانها بنصيحة المواطنين والجهات المعنية بضرورة اتخاذ الاستعدادات والتدابير اللازمة للحد من الآثار الناجمة عن الظواهر الجوية المتوقعة.