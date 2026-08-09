3 جوائز جديدة للفيلم اللبناني "آخر واحد"

لا يزال الفيلم القصير"آخر واحد" للمخرج اللبنانى كريم الرحبانى يواصل جولاته الناجحة فى المهرجانات السينمائية العربية والدولية، حيث حصل مؤخرا على 3 جوائز من مهرجانات مختلفة، مابين تونس وفلسطين وكندا، وذلك بعد جولة طويلة بين العديد من المهرجانات في مختلف أنحاء العالم، حيث حصل على جائزة لجنة التحكيم الخاصة في الدورة السادسة من مهرجان القدس للسينما العربية، كما حصل على جائزة أفضل فيلم قصير في الدورة الـ 44 لمهرجان الفيلم العربي بتورنتو، كما حصل على الجائزة الكبرى كأفضل فيلم قصير بمهرجان Cinetoile الدولي للفيلم القصير في تونس.

وقال الرحبانى: "أشعر بسعادة غامرة لرؤية هذا الفيلم يستمر فى إيجاد طريقه إلى قلوب كل من لجان التحكيم والجمهور، فهذا التكريم يرفع من رصيد الفيلم، كل الشكر والامتنان الذى لا ينتهى لكل من ساهم فى إحياء هذا العمل: الشركاء، طاقم التمثيل، الطاقم الفنى، وسائل الإعلام، الأصدقاء، والمهرجانات على ثقتهم ودعمهم".

الفيلم الذى أخرجه كريم الرحبانى وشارك فى كتابته مع غدى الرحبانى، كان عرضه العالمى الأول فى مهرجان البحر الأحمر السينمائى بالسعودية، شارك فى مهرجان كليرمون فيران للفيلم القصير بفرنسا والذى يعد أحد أعرق مهرجانات الأفلام القصيرة فى العالم، وشارك فى المسابقة الرسمية بمهرجان فريبورغ فى سويسرا، إضافة إلى مشاركته فى المسابقة الرسمية بمهرجان مالمو للسينما العربية، بينما حصل على جائزة الهيبتا الفضية بمهرجان الإسكندرية للأفلام القصيرة، كما حصل على جائزة أحسن ممثل بالفيلم من مهرجان يريفان الدولى للفيلم القصير بأرمينيا، وفى مهرجان البترون الدولى لأفلام البحر المتوسط على جائزتين وهما جائزة أفضل فيلم وطنى وجائزة الجمهور أيضا، وعرض الفيلم فى إفتتاح الدورة الـ 40 لمهرجان نامور الدولى للفيلم الفرانكفونى فى بلجيكا، كما حصل على جائزة لجنة التحكيم ضمن فعاليات الدورة السادسة من مهرجان هولندا لأفلام الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (MENA) فى برنامج الأفلام القصيرة، وحصل على جائزة الجمهور من بين عدد كبير من الأفلام المشاركة فى الدورة السابعة من مهرجان ميدفست مصر، الذى أُقيم تحت رعاية وزارة الثقافة المصرية.

تدور أحداث الفيلم فى 20 دقيقة حول «توفيق»، أرمل فى الثمانينات من عمره، يتلقى مكالمة تعلمه بوفاة صديق آخر. وبينما يغرق فى الذكريات، تطرق امرأة جميلة بابه عن طريق الخطأ، فتوقظ بداخله مشاعر منسية ينصحه صديقه الشاب بتجربة تطبيق مواعدة، لكن الواقع لا يتأخر فى فرض عبثيته، وذلك من خلال حكاية إنسانية مؤثرة تحمل طابعاً فلسفياً عميقاً، من خلال سرد بصرى مكثّف ولغة سينمائية شاعرية، يطرح المخرج أسئلة عن الوجود، العزلة، والبحث عن معنى للحياة فى عالم فقد دفئه الإنسانى، الفيلم بطولة عفيف مزيودى، وإيلى نجيم، وهادى عيسى، وسيلفى حاتم، وأسمهان الهلالى، وتصوير راشيل نوجا وإنتاج Rahbani 3.0.