استعدادا للموسم الجديد.. بوروسيا دورتموند يتوج بكأس الإمارات على حساب أرسنال

توج فريق بوروسيا دورتموند الألماني بلقب كأس الإمارات الودية، بعد تحقيقه الفوز على أرسنال الإنجليزي بنتيجة 3-2، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأحد، ضمن استعدادات الفريقين لانطلاق الموسم الجديد.

وبدأ بوروسيا دورتموند المباراة بقوة، حيث نجح صامويل إناسيو في تسجيل الهدف الأول للفريق الألماني عند الدقيقة السابعة، قبل أن يضيف كاريتساس الهدف الثاني في الدقيقة 29، ليمنح دورتموند أفضلية مريحة قبل نهاية الشوط الأول.

ومع بداية الشوط الثاني، تمكن إيثان نوانيري من تقليص الفارق لصالح أرسنال في الدقيقة 54، لكن دورتموند رد سريعًا بتسجيل الهدف الثالث عن طريق جوان جادو، في الدقيقة 58.

وحاول أرسنال العودة إلى المباراة من جديد، ونجح في تسجيل الهدف الثاني عن طريق مهاجمه فيكتور جيوكيريس من ركلة جزاء في الدقيقة 69، إلا أن محاولات الفريق الإنجليزي لإدراك التعادل لم تكلل بالنجاح.

وبهذا الانتصار، حصد بوروسيا دورتموند لقب كأس الإمارات الودية، في ختام تحضيراته للموسم الجديد، بينما يواصل أرسنال استعداداته قبل انطلاق المنافسات الرسمية.