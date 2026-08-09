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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

الصحة اللبنانية: حصيلة العدوان الإسرائيلي 4335 شهيداً و12277 جريحاً

غارة جوية على لبنان- أرشيفي
غارة جوية على لبنان- أرشيفي
محمود نوفل

أعلنت وزارة الصحة اللبنانية إرتفاع الحصيلة التراكمية الاجمالية للعدوان الإسرائيلي منذ 2 مارس  حتى 9 أغسطس 4335 شهيداً و12277 جريحاً.

ميدانيا ؛ دمرت قوات من اللواء القتالي 55 وقوات يحيى علم التابعة للفرقة 91، بالجيش الإسرائيلي في المنطقة الأمنية جنوب لبنان، الأسبوع الماضي، نفقاً تحت الأرض، وزعمت وسائل الإعلام العبرية أن حزب الله كان يستخدمه لتخزين الأسلحة.

وزعم جيش الاحتلال الاسرائيلي أنه تم العثور في الموقع على كميات كبيرة من الأسلحة، منها: بنادق كلاشينكوف، وصواريخ، وقاذفات صواريخ مضادة للدبابات، وأسلحة مدفعية، وقذائف آر بي جي.

وفي وقت سابق، ألمح رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى تنفيذ عمليات عسكرية إسرائيلية في لبنان خلال الأيام الماضية، متحدثًا عن استهداف ما وصفهم بـ«إرهابيين»، وذلك في أعقاب سلسلة من الأحداث الأمنية التي شهدتها المنطقة.

وقال نتنياهو، خلال افتتاح اجتماع الحكومة الإسرائيلية، إن إسرائيل «تحركت بقوة في لبنان» خلال الأيام الأخيرة، مضيفًا أنها تمكنت من القضاء على عدد من الأشخاص الذين وصفهم بالإرهابيين، ومن بينهم عناصر في منطقة ميدان علي طاهر.

ورفض نتنياهو الكشف عن تفاصيل العمليات التي تحدث عنها، مكتفيا بالقول: «لا يمكنني الخوض في تفاصيل ذلك»، في إشارة إلى استمرار العمليات والاعتبارات الأمنية المرتبطة بها.

لبنان الصحة اللبنانية جيش الاحتلال حزب الله نتنياهو

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